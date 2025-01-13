　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台　產銷履歷讓消費者安心

▲鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鹿野地區農會110年利用舊有的公糧倉庫進行空間活化，設立「台東縣鹿野地區農會農特產品行銷中心」。ㄧ走進行銷中心內寬敞的空間架上陳列包括鹿野、延平等地區優質農特產品，另規劃有紅烏龍系列茶飲區提供民眾能夠悠閒享受品茗時光；上星期開始推出蔬果銷售平台亦附上產銷履歷驗證，希望讓消費者買的放心、吃的安心。

鹿野地區農會農特產品行銷中心外部磚牆上設計的紅烏龍、熱氣球、製茶等圖騰相當吸睛，鄰近周邊有鹿野鄉公所、鹿野梅花鹿公園、親子共融公園最美童話造型公廁等設施。農會表示，行銷中心希望讓鄉內生產種植農特產品有推廣銷售的渠道，而遊客或消費者則是可以在賣場盡興採買。琳瑯滿目的紅烏龍茶相關產品、鳳梨果乾、在地生產優質農產品等，尤其是顧客詢問度最高每年舉辦兩次的紅烏龍分級評鑑比賽，獲獎的金牌、銀牌和優等獎的「比賽茶」都可以在行銷中心選購。

鹿野地區農會人員表示，推出後深受消費者青睞的「 紅烏龍」，是茶業改良場台東分場團隊突破中低海拔茶區困境， 利用夏秋茶生產發酵程度較重的烏龍茶，由於茶湯水色橙紅、明亮澄清有如紅茶的色澤故取名為「紅烏龍」。 鹿野地區每年會在冬、夏季節舉辦台東紅烏龍分級評鑑比賽，從取樣、農藥檢驗、專家評審等關關都不馬虎，而比賽茶出爐後鄉公所再根據相關規定頒發「產地證明標章」掛保證。

不只紅烏龍茶讓鹿野鄉遠近馳名聲名大噪，鹿野地區更有豐富多元的農特產品可以供消費者選擇；鹿野地區農會建置的鳳梨區域加工中心，可以進行鳳梨乾燥加工作業成功解決產銷問題並藉以大幅提升其附加價值。上星期開始在行銷中心入口處也規劃出生鮮蔬果銷售平台，販售包裝上張貼產銷履歷驗證標章，另也提供從事有機和友善農友專櫃協助銷售，期盼建立消費者可以安心、放心在鹿野地區農會把關下開心選購各項農村推廣好物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台大咖天后「愛上渣男經紀人」慘成小三！遭洗腦控制　痛砸500
南韓流感大爆發！　「肺炎死者激增」殯儀館、火葬場全滿
快訊／國1新竹段「5車追撞」佔2線道！　回堵5公里
快訊／誰來接班柯文哲？民眾黨2／15補選黨主席　辦2場政見發
考卷8成抄去年「200多名學生重考」　命題老師送懲處
33歲藥頭家中搜出安毒...當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不
破紀錄！　墾丁夫妻判賠2070萬
零下3.2度！「武陵冰宮」夢幻美景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台　產銷履歷讓消費者安心

大湳森林自然生態教育基地揭牌　蘇俊賓：前身是軍事設施

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街　蘇貞昌力喊：不容抹黑

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

草屯鎮長補選！國民黨簡賜勝競選總部成立　韓國瑜等藍營大咖力挺

南消四大山上分隊、區公所　合辦2025金蛇獻瑞迎新春防火宣導

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先地位

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

不同年代的工作態度】80勤奮90準時00秒辭？真的假的？

南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台　產銷履歷讓消費者安心

大湳森林自然生態教育基地揭牌　蘇俊賓：前身是軍事設施

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街　蘇貞昌力喊：不容抹黑

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

草屯鎮長補選！國民黨簡賜勝競選總部成立　韓國瑜等藍營大咖力挺

南消四大山上分隊、區公所　合辦2025金蛇獻瑞迎新春防火宣導

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先地位

富邦尾牙「抽獎玩法臨時變了」！員工嗨爆 曾寶儀急確認：快嚇死

2波冷空氣接力！明晚變天全台有雨　低溫下探6度

青島投運全球首列「碳纖維」地鐵列車　減重11％運行能耗降低7％

「房貸壓力大」婆婆小姑聯手勸賣房！她火大：過年超不想回

應曉薇北市5727萬房產遭扣押！她抗告堅喊沒收賄　遭高院駁回

洪一中期許小鷹：翅膀硬了就會飛　王柏融續任隊長力拚季後賽　

無視雙黃線！台南囂張白車路邊衝出大迴轉　警看影片出手開罰

小北百貨驚見「籠蛇籃」！超強佈置8萬人狂讚：店員櫥窗設計系？

珍貴扁柏遭分屍！山老鼠帶堂弟、兒子犯案　廂型車塞滿木塊

新年沒輸過！溜馬終結NBA龍頭騎士12連勝　新控球之神卻爆傷勢

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競總成立

南消四大山上分隊、區公所合辦金蛇獻瑞迎新春防火宣導

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

新北推動特定寵物業環境提升計畫

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

雲林元長鄉新建公所落成啟用

新北社福攜手企業捐年菜物資　助弱勢圍爐過好年

重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

更多熱門

相關新聞

台東台11線轎車撞路邊車再撞護欄！又是酒駕

台東台11線轎車撞路邊車再撞護欄！又是酒駕

台11線75.5公里11日21時20分發生交通事故。經查王姓男子（43年次）駕駛自小客車北往南行駛至事故地點時擦撞停放路邊自小客車，未停車處理續往前行駛至76.6公里自撞路邊護欄，王男頭部擦挫傷、無其他人員受傷，經警方現場酒精濃度測試，酒測值0.66MG/L，涉嫌公共危險罪，全案依法帶返所偵辦。

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

關懷弱勢　台東後山慈善會「做伙呷辦桌」

關懷弱勢　台東後山慈善會「做伙呷辦桌」

國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車　愛心守護偏鄉

國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車　愛心守護偏鄉

台東「添歲增福慶豐年」吃湯圓拿春聯

台東「添歲增福慶豐年」吃湯圓拿春聯

關鍵字：

銷售平台鹿野台東

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

賣豬肉老人逆撞賓利　車主：付出代價

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面