鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台　產銷履歷讓消費者安心

▲鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鹿野地區農會110年利用舊有的公糧倉庫進行空間活化，設立「台東縣鹿野地區農會農特產品行銷中心」。ㄧ走進行銷中心內寬敞的空間架上陳列包括鹿野、延平等地區優質農特產品，另規劃有紅烏龍系列茶飲區提供民眾能夠悠閒享受品茗時光；上星期開始推出蔬果銷售平台亦附上產銷履歷驗證，希望讓消費者買的放心、吃的安心。

鹿野地區農會農特產品行銷中心外部磚牆上設計的紅烏龍、熱氣球、製茶等圖騰相當吸睛，鄰近周邊有鹿野鄉公所、鹿野梅花鹿公園、親子共融公園最美童話造型公廁等設施。農會表示，行銷中心希望讓鄉內生產種植農特產品有推廣銷售的渠道，而遊客或消費者則是可以在賣場盡興採買。琳瑯滿目的紅烏龍茶相關產品、鳳梨果乾、在地生產優質農產品等，尤其是顧客詢問度最高每年舉辦兩次的紅烏龍分級評鑑比賽，獲獎的金牌、銀牌和優等獎的「比賽茶」都可以在行銷中心選購。

鹿野地區農會人員表示，推出後深受消費者青睞的「 紅烏龍」，是茶業改良場台東分場團隊突破中低海拔茶區困境， 利用夏秋茶生產發酵程度較重的烏龍茶，由於茶湯水色橙紅、明亮澄清有如紅茶的色澤故取名為「紅烏龍」。 鹿野地區每年會在冬、夏季節舉辦台東紅烏龍分級評鑑比賽，從取樣、農藥檢驗、專家評審等關關都不馬虎，而比賽茶出爐後鄉公所再根據相關規定頒發「產地證明標章」掛保證。



不只紅烏龍茶讓鹿野鄉遠近馳名聲名大噪，鹿野地區更有豐富多元的農特產品可以供消費者選擇；鹿野地區農會建置的鳳梨區域加工中心，可以進行鳳梨乾燥加工作業成功解決產銷問題並藉以大幅提升其附加價值。上星期開始在行銷中心入口處也規劃出生鮮蔬果銷售平台，販售包裝上張貼產銷履歷驗證標章，另也提供從事有機和友善農友專櫃協助銷售，期盼建立消費者可以安心、放心在鹿野地區農會把關下開心選購各項農村推廣好物。