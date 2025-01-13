快訊／郭哲敏宣判前第4次獲准交保　12天內繳足2億元否則續押

▲被稱為「洗錢大亨」的郭哲敏，一審已辯論終結等候宣判，合議庭今（13日）限期他提出2億元保證金就准許交保，否則續押。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民／新北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，因涉犯賭博、洗錢等罪嫌，上周五（10日）辯論終結，定於今年（2025年）5月29日宣判，合議庭今（13日）裁定在押的郭男與共犯張旭昇，若能各提出2億元、2千萬元保證金，可停止羈押，但交保後須接受科技設備監控，限期本月（1月）24日前辦保，否則從本月29日起延押各2月，可抗告。

合議庭准許交保理由指出，郭哲敏與張旭昇所涉案情已審理終結，綜合考量檢方所提2人具保金額、相關強制處分，以及施以科技監控等意見，加上2人涉案情節、身分、地位、資力與羈押期間，若能提出上述保證金，搭配相關防逃措施，應足以對2人產生相當程度的心理約束力。

▲郭哲敏（中）先前3度獲新北院合議庭准許交保，保證金從5千萬元提高到1億元，最後都經高院撤銷發回，改為續行羈押。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭認為郭、張2人本案犯罪嫌疑重大、所涉犯《銀行法》的法定刑亦重，並參以郭男與杜姓共犯等人對話紀錄，加上郭男曾滯留國外甚久，可知郭男有相當資產，而張男案發後也有長期未到案事實，足認2人均有限制出境、出海與限制住居的原因及必要。

合議庭表示，我國四面環海，存有偷渡出海潛逃危險，為確保日後審理及執行程序順利進行，因此命郭、張2人於交保後，除限制住居與限制出境、出海各8月，另須佩戴電子腳環、使用居家讀取器，每天上午9點與晚間9點，須在限制住居處持用個案手機拍攝自己面部照片，同步傳送到科技設備監控中心各1次。

▲郭哲敏同案被告張旭昇同樣第4度獲准交保，須限期繳出保證金2千萬元 。（圖／記者黃哲民攝）

由於裁定交保金額不低，合議庭同時裁定郭、張2人須在本月24日上午10點前提出足額保證金，逾期則從本月29日起，延長羈押各2月。

這是新北院合議庭第4次裁定郭、張2人交保，第1次是去年（2024年）4月，裁定各交保5千萬元與30萬元，後因檢方抗告、經高院發回而改裁定2人續行羈押禁見，第2次是去年11月，裁定各交保5千萬元與500萬元，再經抗告發回後，第3次改裁定2人各提高交保為1億元與1千萬元，且都須接受科技設備監控，最後仍被高院發回，改裁定續行羈押禁見。