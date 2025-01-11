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88會館「洗錢大亨」郭哲敏涉　一審辯論終結檢求刑15年

▲▼洗錢大亨郭哲敏5月6日為所涉洗錢案到新北地院出庭，被法官表明不會准許改用電子手環，他同意不再要求換掉監控防逃的電子腳環。（圖／記者黃哲民攝）

▲洗錢大亨郭哲敏一審辯論終結檢求刑15年。（圖／記者黃哲民攝）

文／中央社

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，10日晚間全案辯論終結；新北地檢署依違反賭博、組織犯罪條例及銀行法等罪，求處郭哲敏有期徒刑15年。新北地院諭令5月29日宣判。

新北檢方指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元。郭哲敏為涉案公司最高負責人，犯案時間長、未坦承全部犯行，且未主動繳回犯罪所得，建請法院從重量刑。

郭哲敏委任律師主張，地下匯兌案的證人，都不認識郭哲敏，無法證明郭哲敏涉入其中。且檢方指控匯兌金額至少217億餘元，卻無法提出何人、何時、何地、何方式在異地兌領的證據。

郭哲敏曾獲交保，除新台幣1億元高額交保金，也限制住居、施以電子腳鐐監控，每天要在指定住所自拍門牌與臉部回傳報到。檢方提抗告，經高院2度發回更裁，去年11月新北地院認有羈押必要，裁定郭哲敏與小弟張旭昇羈押禁見。

郭哲敏10日辯論庭審理時稱，對官司絕不迴避，羈押1年多期間，諸多反省；他也對於妻子曾因小孩看不到父親，在網路社群平台抒發情緒，批判司法的言論，向檢察官及法官道歉。

郭哲敏說，未來願做公益及義工回饋社會，希望獲釋返家照顧老小。

同案被告杜韋蓁稱，家中有母親、哥哥要照顧，懇求法官緩刑；同案被告張旭昇則坦承洗錢犯行，希望法官給他改過自新機會。

檢方認為，郭哲敏因經營博奕網站及地下匯兌洗錢達217億餘元，犯案時間長，且未主動繳回犯罪所得，依違反賭博、組識犯罪防制條例、及銀行法等罪，向法院具體求刑15年。

至於操作金流的杜韋蓁，檢方認為其在公司內部影響力僅次於郭哲敏，依違反賭博、組織犯罪條例及銀行法等罪，求刑12年。

對於共犯張旭昇，檢方列為犯罪集團核心，依違反組織犯罪防制條例及銀行法等罪，求刑10年。

新北地院審理後，10日經過近4小時辯論終結，諭令5月29日下午宣判。

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