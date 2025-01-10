赴宴88會館？黃國昌曾要柯文哲「說清楚」　他酸：如今卻端走民眾黨

▲前立委陳柏惟點出，黃國昌過去曾指柯文哲出入88會館，並要柯文哲說清楚。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

涉入88會館洗錢案的林秉文日前棄保潛逃還連日在臉書高調發文，藍白則將炮火指向執政黨，質疑過去曾有多名綠營人士出入88會館，而林秉文之所以能對司法視若無睹，就是因為這些人是林秉文的後盾。然而，前立委陳柏惟今（10日）指出，事實上，黃國昌昔日曾點名出入88會館的政治人物「都應該出面說清楚」，其中，也包括柯文哲。

陳柏惟在臉書指出，黃國昌過去曾經點名鄭文燦、卓榮泰、蔡壁如，曾受邀至洗錢案主嫌郭哲敏在內湖的招待所，此外，黃國昌還進一步點出，柯文哲與林為洲還受邀至郭哲敏與林秉文的招待會所88會館。

陳柏惟說明，黃國昌當時還要這些被點名的政治人物「都應該出面說清楚接受誰的邀請？席間又談了什麼？政治人物應該與黑金劃清界線，不要以為可以含糊帶過」。

為此，陳柏惟表示，這代表黃國昌在已知柯文哲去過88會館的情況下，卻發瘋狂攻，如今柯文哲被關了，黃國昌端走民眾黨，林秉文跑了，陳茂嘉代理林秉文的業務，柯倒林跑，但柯林們應該知道自己是被誰捅穿的。

此外，陳柏惟還直指，國民黨的陳茂嘉可能持有林秉文的金流，國民黨立委影射陸委會副主委梁文傑疑似喝花酒，影片出來後，梁文傑回應，是國民黨的朋友陳茂嘉邀約，地點是資訊公司而非聲色場所。

陳柏惟說，自己之後接收到資訊，陳茂嘉可能就是該偷拍影片的持有人，而陳茂嘉不僅是國民黨中評委、第九屆新北立委擬參選人、黨主席候選人的發言人，也曾在2018年動手拆公投盟的帳篷，甚至是林秉文的掌櫃。

陳柏惟強調，陳茂嘉領林秉文的薪水，偷拍林秉文邀約的客人，熟稔88會館，還是涉嫌洗錢公司的二把手，林秉文逃亡期間陳茂嘉手機的影片由國民黨立委揭露。

最後，陳柏惟則建議陳茂嘉出面說明，畢竟從爆料到現在已經十天，影片持有者與林秉文左右手持續失蹤，同樣有逃亡串供之虞，檢方應重視。