地制法12版本含「蔣萬安條款」共6議題　綠籲再討論勿倉促修法

▲立法院審查地制法。（圖／翻攝國會頻道）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會、司法及法制委員會13日排審《地方制度法》，朝野立委相關修正草案就有12個版本，當中涉及6大議題，包括刪除直轄市逾250萬人才能設第3位副市長的規定，也遭指在為台北市長蔣萬安解套。民進黨立委認為，由於該法涉及層面廣，不應倉促修法，要更完善討論，更希望性別參政權的保障也要一同納入。

此次《地方制度法》修法，最受關注的為「蔣萬安條款」。根據現行條文，直轄市政府置市長一人，對外代表該市，綜理市政；置副市長二人，襄助市長處理市政；人口在250萬人以上之直轄市，得增置副市長一人，職務均比照簡任第十四職等，由市長任命，並報行政院備查。然而，台北市人口如今跌破250萬，因此第三位副市長恐不保，國民黨立委李彥秀等人則提案刪除該項限制，改為直轄市固定配置三位副市長。

內政部書面報告則指出，直轄市政府副市長人數，自民國88年立法時係沿襲直轄市自治法之規定，統一規定為2人，嗣考量民國99年新改制之直轄市轄區幅員將較以往遼闊，爰增訂人口數 250 萬人以上之直轄市得增置第3位副市長。委員提案建議將直轄市政府副市長人數統一規定為3人，「建議維持配合相關因素作差異化規範。」

除了「蔣萬安條款」等人事問題，此次審查的《地方制度法》還涉及縣市合併需有地方民意機關參與、偏鄉財源問題、鄉鎮市民代表席次、村里長停復職的津貼發送。另民進黨立委范雲也主張應納入性別平等保障。

范雲表示，原《地方制度法》第33條「四分之一婦女保障名額」，應修改為「三分之一性別比例原則」，自己的提案稍晚所以無法排入這次審查，但這是重要且最該修的條文，且不是只幫助女性，是任一性別都會保障到，希望能開公聽會，讓各個聲音出來，大家充分討論，而不是急就章，是不是為了政治目的，要讓誰多一個副市長。

民進黨立委李柏毅、張宏陸、吳琪銘也都表示，不是反對《地方制度法》，而是應該討論完備，因為涉及層面太廣。張宏陸更指出，若想要今天就審查完，討論到半夜12點可能都審不完。

國民黨籍召委徐欣瑩則說，一定會讓大家充分討論，會把12個版本都排入是因為都是《地方制度法》，而范雲的法案是之後一讀過的，今天無法排，之後也會排，不用緊張。