昔稱「回黨中央被阻」遭江和樹駁斥　蔡壁如今喊：我是開玩笑

▲前立委蔡壁如接受《中午來開匯》節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如為參選1月19日的中央委員選舉，日前請辭台中市政顧問職務，但稱中央黨部阻擋她回黨中央，使民眾黨台中市議員江和樹跳出來駁斥。蔡壁如13日接受節目訪問，再被問及有沒有被黨中央阻擋？蔡壁如回應，自己當時是開玩笑的。

蔡壁如13日中午接受主持人黃光芹《中午來開匯》網路節目訪問，被問到有無被黨中央擋選黨主席？蔡壁如說「我不知道。」但自己也不在意，因為這種事情就是外面的解讀，「說真的我不在意。」就像1月11日釘孤枝活動，是黨部打電話詢問是否出席，自己則說會出席展現團結，「我到了就是團結，你們要不要請我上台，我覺得那就是你們的考量」。

黃光芹先是追問，黨中央有無擋蔡壁如參加選舉？隨後開始翻手板、拿出手機Google，而蔡壁如則稱「我說開玩笑」、「開玩笑，我說我要選中央委員⋯」蔡壁如正在講話時，黃光芹仍持續不斷查詢新聞，使蔡壁如喊話，「真的不要解釋了啦！越解釋⋯我跟你講，明眼人都看得出來，這個也不需要去講這些。」

此時，黃光芹找到一篇《中央社》新聞，並唸出標題「蔡壁如指回黨中央被阻，江和樹說『中央委員連署排第一』」蔡壁如在一旁尷尬的笑，讓黃光芹開酸「不回應啦？」蔡壁如也稱「這個現在不回應了啦。」

然而黃光芹持續酸說，「我看是你在哪裡喔⋯你在哪裡說你遭擋啊⋯廣播節目！果然！」蔡壁如才解釋說，這是兩週前接受媒體人王淺秋節目訪問，當時王開玩笑說「現在是不是全黨擋蔡壁如」，自己則說「嗯對，現在全黨擋蔡壁如」，然後就變新聞了。

黃光芹再追問確認，「其實你是開玩笑的嗎？」而蔡壁如也直言「我開玩笑的。」使黃光芹說，這樣會讓外界當真，且認為是民眾黨網內互打。