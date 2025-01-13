被柯文哲稱愛玩小孩、僅證人非共犯　謝立功爆：「橘子」非常關鍵

▲前民眾黨秘書長謝立功接受《新聞！給問嗎？》節目訪問。（圖／《新聞！給問嗎？》提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見，柯認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，因此委任律師10日提抗告，但遭高院駁回。正準備參選民眾黨中評委的前秘書長謝立功13日表示，自己不曉得橘子是不是愛玩的小孩，但是「橘子真的是非常關鍵」。

謝立功13日中午接受網路節目《新聞！給問嗎？》訪問，被主持人高嘉瑜詢問對「橘子」許芷瑜印象，謝立功表示，自己知道對方，工作上也有過交集。高嘉瑜追問，那「橘子」在柯文哲身邊扮演什麼角色，真的是個「愛玩的小孩」嗎？謝立功說，「她另外那一面⋯可能愛不愛玩，我還真不曉得。」但知道「橘子」都會坐在柯文哲車子裡面。

高嘉瑜提及，媒體有報導起訴書內容，柯文哲承認錢是「橘子」拖給李文宗、台灣新故鄉智庫協會祕書長蘇進強等人，可是柯抗告過程中，仍說「橘子」只是「愛玩的小孩」、「只是證人不是共犯」，外界都認為「橘子」回來才能釐清真相，民眾黨卻沒有人敢叫「橘子」回來。

謝立功直言，「其實『橘子』是真的非常關鍵。」檢廉辦此案至今，一直在法院反覆提到這個人，那「這個人絕對是有關係」，至於是什麼樣的角色，遺憾「橘子」一直未到案。

高嘉瑜認為，「橘子」回來才能讓大家知道，她是不是一個很重要的角色，還是根本不知道行李箱裝錢，只是柯文哲要她拖就拖？謝立功也說，「對，她說不定也會這樣講，說『我也不知道、就叫我拿』等。」

謝立功說到，第一種是「橘子」願意主動回來，另一種是辦案人員要有本事，把她找回來，台灣常說邦交國太少，所以難以與他國進行司法互助，「但以我過去的經驗來看，無論是學理、事務的經驗，都曾經把一些認為是重要的對象，把她請回來，很通俗的話是把她抓回來。」

謝立功強調，包括院方裁定書、押不押柯文哲與否，「橘子」都扮演關鍵角色，甚至有一些是沒曝光的證據，辦案人員不見得攤開所有東西；現在是鼓勵執法人員，「你們有本事的話，就要想辦法把她（橘子）抓回來，都覺得她涉案情節重大，就想辦法把她弄回來，一定有方法的！」