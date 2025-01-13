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自爆找過王婉諭！蔡壁如：就算黨內不高興　也應團結「敵人的敵人」

▲▼前立委蔡壁如接受《中午來開匯》節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

▲前立委蔡壁如接受《中午來開匯》節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

柯文哲於今年元旦請辭黨主席後，民眾黨將於2月15日補選黨主席，現任代理黨主席黃國昌、前立委蔡壁如被視為可能參選的人馬。面對頻拜會地方人士，被認為要選黨主席？蔡壁如13日表示，僅覺得是擴大民眾黨地方組織機會，所以要「尋找外援」，不只找國民黨，她連時代力量主席王婉諭都找，就算會讓黨內不高興，但應該要團結「敵人的敵人」。

蔡壁如13日中午接受主持人黃光芹《中午來開匯》網路節目訪問。面對外界質疑，她近期拜會國民黨彰化縣議長謝典林、花蓮縣議長張峻是為民眾黨主席補選，她自爆也曾拜會過國民黨團總召傅崐萁，只是剛好去花蓮參與活動，議長很熱心引薦地方人士，澄清自己並沒有什麼特別目的，自己就是一位用腳走透透的人。

話鋒一轉，蔡壁如質疑，似乎有一股暗黑勢力要阻止民眾黨地方組織發展，認為拜訪地方人士都很正常，這是擴大民眾黨支持度、做地方組織的好機會，只要有人邀請參與地方活動，即便只是花蓮縣吉安鄉小小社區活動，她都認為很有意義；只不過外界質疑「動作太大」，但她也再度澄清，自己沒有這樣想，可能是別人想太多。

蔡壁如表示，從柯文哲去年9月被羈押禁見，她就常講「對內要團結，對外要尋找外援」，但因為有台中市府顧問的職務，週間無法做黨務工作，所以都利用週末去拜會各地方人士，這是她尋找外援的力量。

由於被外界質疑拜會動機不單純，蔡壁如動怒地說，如果今天民眾黨支持度有20%以上，總統賴清德還可以放任北檢這樣對待柯文哲嗎？最近的民調顯示民眾黨民調跌破10%，但如果民眾黨對內能夠團結，對外一起尋求支援，就如同上週末的「111釘孤枝」，國民黨來了22位民意代表，而民眾黨又有20%的支持度時，「你覺得北檢還能夠胡搞瞎搞嗎？」

「當我被北檢找去當證人時，我就認定北檢完全問不出東西。」蔡壁如提到，北檢問她20年前的一封信「.doc是什麼意思？」，但問這些事情與京華城案根本無關，這也就是她今日憤怒所在，因為自己遠在台中，很多人就會加油添醋她想做什麼事，「我沒有想幹嘛，我蔡壁如當時就只是想要幫柯文哲伸冤！」

蔡壁如說，因此自己必須尋找許多外援，謝典林也說必須找更多人一起支持民眾黨，所以她不只找國民黨的人，連小黨都拜會，包含小民參政歐巴桑聯盟及時代力量主席王婉諭，儘管這些動作可能會讓黨內不高興，但如果可以團結「敵人的敵人」，團結一切可能力量的時候，就該做這件事情。

最後，蔡壁如認為，要不要參選黨主席，要與黨內各領袖好好溝通，而她現在就是在做溝通的事情與角色，但不知道為什麼每個人只要看到她想做什麼，就無限擴大，「到底是多怕我？」

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