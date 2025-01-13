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嘆「民進黨已經變質、走鐘」　呂秀蓮：別整天製造恐懼、抗中保台

▲▼呂秀蓮接受《下班瀚你聊》專訪。（圖／翻攝自YouTube／風傳媒）

▲前副總統呂秀蓮評目前政局。（圖／翻攝自YouTube／風傳媒）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨總召柯建銘近日揚言罷免國民黨區域立委，國民黨也回應將以罷制罷，朝野對立恐因「大罷免」持續加深。對此，前副總統呂秀蓮12日表示，自己覺得民進黨「走鐘了」，真正的民主，不是無限權威，如果現在沒有信仰，只是鞏固政權，就偏離了民主，尤其不要一天到晚製造恐懼、抗中保台，卻有多少人被抓到「人前講一套、背後一套」，自己不客氣的講，民進黨本身已經變質了，提醒所有政黨，民主國家沒有永遠的執政黨。

前副總統呂秀蓮12日接受節目《下班瀚你聊》專訪，她表示，現在當權的沒有體諒到，如果是戒嚴、破壞民主法治那是多可怕的事，因為他們太不知道這些，無形中享受到權力的滋味，這個滋味會讓這些人嘴巴喊民主，事實上可能做了反民主的事情，就像在批評司法不正義的當中，是不是又扭曲了司法正義，台灣應該告別悲情，結束非理性的民粹主義。

呂秀蓮表示，幾十年下來立法院有改進嗎？變本加厲，誠懇呼籲雖然效忠政黨，但不要被政黨綁架，要有獨立判斷的能力，人民選他們到立法院，是要理性問政，不管自己還是對方提的議案，都該相互尊重、政黨協商，憲法也賦予總統特別權力，當不同院有摩擦，就要進行院際協商。

呂秀蓮說，自己要提醒所有政黨領導人切記，告訴黨員在民主國家沒有永遠的執政黨，一定是政黨輪替的，如果要讓執政的時間長，要靠對選民的服務、對國家的貢獻，而不是用謀略延長政權，賴清德總統講得多好「國家利益高於政黨利益，人民利益也高於政黨利益」，所以選舉時政黨是人民的靠山，但選上後應該要努力擴充下一屆的得票率，不是去效忠政黨，而是效忠人民，以國家人民為重。

呂秀蓮再說，尤其最近民調，中立選民比例已經超過任何政黨的支持者比例，所有政黨如果要鞏固支持，包括賴總統40％的總統，一定覺得很不甘心，但不應該著眼在民進黨長大，而是用施政讓全民、讓更多反對的人感激，下一屆應該就能60％以上，應該往這樣去努力。

呂秀蓮認為，自己覺得現在民進黨「走鐘了」，跟她同代、當年爭取民主奮鬥一生的人，有些人已經離開台灣、有些人上天堂，所以現在年輕人享受自由民主，當然是福氣，也是她們這群人當年奮鬥的目的，但是不要濫用，真正的法治、真正的民主，不是無限權威，權力都是有限的，一切要依憲合法。

呂秀蓮指出，這是她們當時這些黨外人士的共同信仰，但如果現在執政的民進黨沒有信仰，只是想用謀略鞏固政權，這就偏離了民主

接著，呂秀蓮提到，政府的存在有三大天職，讓國家安全、讓社會安定、讓人民安心，如果這三點都做不到，這個政府可以換了，以台灣的現狀，政黨一定要和解，不要動不動就打架，而且現在還是女生衝鋒陷陣，自己覺得很丟臉，

呂秀蓮說，長治久安才是全民共同關心的，在野黨不會永遠在野，不要一天到晚只想要搗蛋，這種心態不對，現在立下的法律，下次執政很可能就約束到自己，不要後悔了。

談到川普及兩岸關係，呂秀蓮表示，拉高層次，最近川普海嘯、狂言狂語，過幾天就要就任了，過去拜登主政下，大家擔心中國武力侵犯台灣，總算這個危機度過了，但川普這個海嘯來的時候，大家要想川普是要賣台還是要買台，川普以前瞧不起台灣，現在漸漸地把台灣價碼抬高是要賣台，等於是待價而沽，這時候台灣要被賣還是被買？應該升高到這樣去思考，這是共同命運沒有藍綠之分。

呂秀蓮強調，大家此生跟台灣在一起，台灣生我們、養我們、育我們，如果不愛台灣違背天性，但是愛台灣不表示要反中國，現在大家不希望川普把台灣賣掉，台灣也不想賣給他，所以應該要自己處理跟中國的關係，這時候是朝野兩黨的共同責任。

最後，呂秀蓮提醒，尤其執政黨，不要一天到晚只是製造恐懼、抗中保台，卻有多少人被抓到是「人前講一套、背後做另外一套」，自己不客氣的講，民進黨本身，已經是變質了，希望內部要深刻的檢討，要做人民的表率，執政黨不要動不動上街頭了，國家一亂，剛好就提供北京可以武統台灣的藉口，在野黨應該也不希望發生這樣的事，大家要和平愛台灣。

▼民進黨主席賴清德、立法院黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨中常會,賴清德,柯建銘。（圖／民進黨提供）

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