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草屯鎮長補選超級星期天！盧秀燕力挺簡賜勝　批綠營對手巧取

▲草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競選總部今天成立。（圖／簡賜勝競選總部提供）

▲草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競選總部今天成立，盧秀燕（左二）出席站台。（圖／簡賜勝競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

今天為距草屯鎮長補選僅6天的「超級星期天」，國民黨候選人簡賜勝日前宣布辭去南投縣議員、展現勝選決心，也邀民進黨對手暨縣議員蔡銘軒跟進，但蔡並未跟進辭職；台中市長盧秀燕今為簡賜勝站台時，痛批蔡銘軒佔著議員缺、想撈個立委當不成又改撈鎮長職位，雙方格調高下立判。

簡賜勝10日在草屯鎮公所舉辦公辦政見會時，邀請蔡銘軒一起辭去縣議員職務，展現擔任草屯鎮長、為鎮民服務的決心，不要在競選中一直耍嘴皮子、潑髒水；其競選總部於今天舉辦成立大會時，盧秀燕上台致詞也火力四射，認為簡賜勝辭去議員、決心背水一戰，對手則是去年想撈個立委做、今年又想撈個鎮長，佔著議員職位卻從沒想要好好當議員，取巧的行為和簡賜勝無法相比。

▲國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝10日宣布辭去南投縣議員職務、展現勝選決心。（圖／簡賜勝競選總部提供）

▲國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝10日宣布辭去南投縣議員職務、展現勝選決心。（圖／簡賜勝競選總部提供）

蔡銘軒當天在公辦政見會上，並未提及是否也將辭去縣議員職務，隨後則發表聲明，反批簡賜勝隨意辭職，是愧對鎮民的託付和信任、讓投票支持他的選民感到不堪，也質疑簡賜勝是為了替家族企業「總福營造」的利益迴避問題解套，或想逃避未來的法律責任，直言濫用議員特權而不利益迴避，這種人的確該辭職，甚至沒有資格選草屯鎮長。

▲民進黨立委蔡易餘今天陪同蔡銘軒車隊掃街拜票。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

▲民進黨立委蔡易餘今天陪同蔡銘軒車隊掃街拜票。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

民進黨立委蔡易餘今天赴南投縣陪同蔡銘軒進行車隊掃街拜票，受訪時則反諷簡賜勝只有將辭職書交給南縣議會議長何勝豐，但卻沒有依法規程序送到縣議會的收發室、根本還沒完成辭職程序，光對外揚言要辭去議員，更顯得他對這次選戰信心不足，或只是要博取選民的同情。

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