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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭柯建銘嗆「龜孫子」有種別罷免　國民黨：你才是黨養的乖兒子

▲▼柯建銘 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘嗆聲，有種國民黨不要提罷免，不然就是龜孫子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷」，國民黨主席朱立倫回應「人不犯我、我不犯人」，柯則又反嗆「國民黨有種就不要罷免，假如你罷免就是龜孫子」，與國民黨連日交火。國民黨今（12日）再諷刺柯建銘「世上只有清德好，黨養的乖兒子像個寶。」

國民黨指出，柯建銘號稱發動大罷免，意圖罷免全國的國民黨區域立委，遭國民黨指出將花費6億以上公帑，徒增社會仇恨，結果柯建銘立即抓狂開記者會回應若「國民黨罷免是龜孫子」，如此光耀門楣的巨嬰口吻，不愧是那個宇宙上最成熟的男人。

國民黨續指，對於柯建銘抓狂的發言，國民黨只能淡淡回應：「世上只有清德好，黨養的乖兒子像個寶。」要說民進黨的孝子賢孫，若論古今中外，柯建銘說第一，誰敢說第二，簡直孝子界的懂王。

國民黨認為，新國會以來，柯建銘任民進黨總召以後連戰連敗卻不損戰意，縱使連賴清德總統都可能看不起，仍要努力發動大罷免，可說是不惜臥冰求鯉也要化解賴清德的冷漠。

國民黨批，柯建銘總是危言聳聽說國民黨擁有國會多數就會讓中共統治台灣，但長子卻又能赴陸投資中資；柯建銘總是說要維護司法，但次子卻又能運毒來台而被檢調輕輕放下，造成舉國譁然。


最後，國民黨狠酸，民進黨眷養柯建銘多年，終於讓柯建銘成為「孝感動天」的一代巨嬰，國民黨呼籲，民進黨盡快為柯建銘致贈匾額，匾額必須載明「黨的乖兒子」，這樣的乖兒子，民進黨必須好好留著，不要為禍社會。
 

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國民黨柯建銘罷免

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