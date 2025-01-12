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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨全力介入大罷免時間點曝　賴清德子弟兵預告：兩階段連署後

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲林俊憲認為，只要公民團體完成兩階段連署，民進黨就要全力投入。（資料照／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

這一屆的立法院呈現藍、綠、白三黨席次不過半的態勢，過去這將近一年來，藍白多次聯手強勢通過議案，讓身為執政黨的民進黨一路敗退。這讓第一線奮戰的綠營立院黨團陷入愁雲慘霧，不少委員也對行政院溝通不力、少有論述支援頗有微辭，就連民間團體發起對藍委的大罷免或黨團總召柯建銘登高疾呼，府院也是冷冷地表達尊重。不過，有鮮明「賴系」色彩的立委林俊憲有明確表態，他認為只要公民團體完成兩階段連署，民進黨就要全力投入。

柯建銘拋出「雙罷」，燃起了大罷免時代的戰火，民進黨中央卻是急著滅火，強調未針對罷免進行具體討論，民進黨秘書長林右昌也點出擔憂，認為作為執政黨、憲政角色還未窮盡一切方法時就去談罷免，反而讓在野黨把自己的胡搞亂搞操弄成政治鬥爭，指責民進黨當家鬧事、輸不起搞罷免，會弱化正當性，對公民團體推動罷免非常不利，且總統上任還沒滿一年，若是「全罷」就變成全面對抗，「行政院怎麼辦，接下來的執政怎麼辦？」

黨跟立院黨團態度截然不同，引來外界猜想是否賴清德與柯建銘間是否出現了矛盾與嫌隙？對此，民進黨團幹事長吳思瑤接受訪問時表示，賴清德身為總統，領導國家，站在國家元首高度，當然希望團結國家，促進朝野和解，而柯建銘領導黨團在立院作戰，分工當然不一樣。

一位綠營地方人士表示，柯建銘在戰場的最前線，面對國會的困境，他也同時可以接收到最直接的民意感受，確實有一股「民氣」對藍白粗暴的議事表現很不滿；他接著說，回過頭來，民進黨支持者如果看到綠營沒有有效的反制作為，又怎麼會沒有怨言呢？

這位人士說，所以就算民進黨中央、行政系統不支持，對手藍白陣營訕笑，柯建銘還是依舊自信，認為自己在立法院31年，現在是他最穩健，也是最有智慧的時候。另一位綠營人士表示，過去31年，柯建銘幾乎24小時都在處理議事，這段時間是膝蓋開刀，不是腦袋開刀，「腦袋可沒壞」，從他拋出「雙罷」後，這麼多討論的聲音，其實也可看出綠營對於當前政局已陷入焦慮，苦苦找不到突破的空間，而今柯建銘開了這一槍，確實為黨內洩壓，也讓支持者知道民進黨不是只能站著被打。

「社會上對藍白早就有怨氣！」一位不具名的區域立委受訪時說，罷免這個選項不是現在才有的討論，上個會期的國會擴權，早有青鳥在喊話。另一位也被藍營列為罷免反制對象之一的綠委，在受訪時也說，支持者情緒當然激憤、不捨，因為看得到自己在做對的事。

耐人尋味的是，有鮮明「賴系」色彩的立委林俊憲日前透過臉書發文表示，罷免行動應該遍地開花，只挑「軟柿子」，反而更像報復，現在最好的方式，是以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免？浪潮來了，順應形勢，而不是思考如何擋下大浪，到了這個階段，公民團體已經開始自發行動，無論有沒有參與大罷免，都會被解讀成民進黨的成與敗，不參與創造歷史，就會被歷史拋棄。

此外，林俊憲更在政論節目上直白地表示，現階段一定是公民團體發起，任何一個政黨單獨發起罷免都不會成功，一定是要有民意在前面，「那公民團體如果完成兩階段的連署，我覺得民進黨就要介入，要全體介入！」

林俊憲指出，屆時就看幾個區可以完成（指罷免），「如果完成5區、10區、20區，反正只要進入二階段，我覺得民進黨就應該要全力投入」。

林俊憲認為，不論民進黨有沒有介入，罷免成敗都會算在民進黨的成敗，民進黨是無可迴避的，只是現階段不能一開始就政黨對決，現在都是公民團體發起，他們其實很早就躍躍欲試，其中國民黨立委葉元之那邊的效率最好（指罷免連署狀況）。

「我覺得民進黨要做好準備！」林俊憲說，現在不是選擇要不要投入，是沒有選項的，只能選擇如果真的大罷免了，那要扮演什麼樣的角色。他認為，民進黨表決輸，但論述不能輸，現在公民團體幫民進黨搭了一個有機會論述的平台，民進黨投入的時候，就是再講清楚，因為現在很多人也不是很了解現在立法院，兩邊都會各自宣傳。

林俊憲說，各地罷免連署狀況都超乎大家預期，民進黨應該要做好準備，有些公民團體很勇敢，在地方惡勢力盤踞的地方，好比花蓮、雲林，他遇到過很多發起人，都坦言會害怕，「這樣艱困狀況下都願意站出來，民進黨一定要思考，只要通過門檻民進黨都應該全力支持」。

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