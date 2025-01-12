洛杉磯野火增至16死！進入公衛緊急狀態　州長宣布增派1倍國民兵

▲ 洛杉磯野火至今造成16人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯仍有4場大型野火肆虐，截至11日死亡人數增至16人。野火產生的煙霧與灰燼導致空氣品質惡化，衛生當局已宣布進入衛生緊急狀態；氣象局也警告，危險天氣狀況將持續到下周，恐怕使火勢繼續蔓延。州長稍早宣布，將加倍部署國民警衛隊協助滅火與維安。

綜合ABC及CNN等美媒，洛杉磯郡法醫11日宣布，野火相關死亡案例已從13起來到16起，11起來自伊頓大火（Eaton Fire），5起來自帕利塞德大火（Palisades Fire），其中尚有8名死者身分不明。

據加州消防局統計，目前洛杉磯4場大型野火中最大火場為帕利塞德野火，7日爆發至今吞噬2萬3654英畝土地，火勢僅控制11%；伊頓野火燒毀1萬4117英畝土地，15%獲得控制；肯尼斯野火（Kenneth Fire）燒毀1052英畝，已控制90%；赫斯特野火（Hurst Fire）則燒毀799英畝，約控制76%，合計面積3萬9622英畝，約160平方公里。

洛杉磯郡公共衛生當局宣布當地進入衛生緊急狀態，因火災與強風使空氣品質嚴重惡化，對公眾健康構成直接與長期風險，呼籲未被要求撤離的民眾待在室內，關閉門窗並使用空調過濾空氣，不得已需外出時建議佩戴口罩，且下令禁止使用如吹葉機等動力鼓風機，避免攪動空氣中的灰燼。

美國國家氣象局指出，南加州有利火災的天氣狀況預估將持續至下周，持續風速為每小時32英里，陣風超過每小時64公里，且相對溼度乾燥，可能導致進行中的火勢蔓延，甚至出現新火場。CNN氣象專家邁爾斯（Chad Myers）也警告，強勁的聖塔安那風（Santa Ana winds）加上地面上的餘燼，恐怕加劇火災風險，且消防飛機可能因強風無法升空。

加州州長紐森（Gavin Newsom）11日宣布將部署至火場的國民警衛隊人力增加一倍，總共將有1680名士兵在現場「幫助撲滅洛杉磯野火，保護社區安全」，並感謝他們的勇敢與奉獻。

加州國民警衛隊11日則聲明表示，除了200名軍事人員在地面直接參與滅火，還有數百名軍事警察提供支援，包括防止趁火打劫等犯罪行為，並派出多種軍用機參與救援。