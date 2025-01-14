國1貨車「被揉爛」兄妹亡！挨撞駕駛直擊：肇事前物流車不穩頻晃

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

國道1號南向338.6公里處路竹路段今(14日)凌晨5時29分發生重大車禍！58歲陳姓男子駕駛物流聯結車，疑似未注意車前狀況，追撞前方因回堵塞在原地的10輛大小車，其中1輛貨車上的兄妹雙雙死亡。遭波及的無辜駕駛指出，在事發前就看到肇事車輛車身不穩，頻頻搖晃。

▲國1路竹段11車連環撞釀2死，第1輛遭追撞的貨車嚴重變形，造成兄妹身亡。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）



受到波及的駕駛們今下午陸續到國道五隊做筆錄，講述事發經過，其中1名租賃車駕駛受訪透露，車禍前他載著客人前往小港機場，經過仁德交流道時就遇到該物流車，但當下就發現車身有點不穩，頻頻偏移，他懷疑可能是在打瞌睡，不過超車後也沒想太多，繼續行駛。

▲挨撞駕駛們今下午到國道五隊做筆錄。



租賃車駕駛提到，5時29分左右，他是在外線挨撞的倒數第2輛車，因前方油罐車翻車，整條國道塞住動彈不得，想說下車查看是什麼情況，沒想到剛下車就聽到像大砲的巨大煞車聲，接著發生連環追撞，所幸客人當時有繫安全帶，沒有受傷。

▲兄妹倆乘坐的貨車車身嚴重扭曲變形，看不出原狀。



此外，58歲陳姓男子、57歲陳姓女子兄妹倆坐在第1輛首當其衝的白色貨車，不幸身亡，從畫面中可以看見整輛轎車宛如同「被揉爛」，嚴重壓縮變形，已看不出原樣，可見當時撞擊力道之大。

▲▼其他挨撞的車輛。

