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不爽通勤上班！她「離職改1職業」只做3小時+周休3天　賺比以前多

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO自曝，她變成周休三日，工作效率真的變好。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼台灣上班族都不覺得8小時工時太長啊？」一名女網友透露，以前上班與通勤就佔11小時，且午休還得忙公事，幾乎無法休息，後來乾脆離職接案，一天火力全開工作3小時，以及周休三日，不僅錢變多，還有充分的休息時間。對此，許多網友也贊同激喊，「上班6小時加周休三日，說不定效率還比較高！」

一名女網友在Dcard表示，以前每天上班8小時，她通勤又要耗費1.5小時，儘管中午表定1小時吃飯，但她仍要處理公事，「08:00～19:00都應該算是工作時間，幾乎是一天11小時都花在工作了！」

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原PO直言，過了30歲不想再過每天長時間被綁住的生活，因此鼓起勇氣離職，改成自由接案，不僅錢比以前還多，時間也更自由，「工作時數大概只有以前的1/3不到。」

原PO還說，不需要早起化妝趕車，9點開始工作，她只要8點55分起床就好，接著火力全開3小時工作，成效與業績也讓業主十分滿意。

對此，原PO深深感嘆，台灣人工時實在太長了，反觀外國人都會替自己爭取福利而上街頭長期罷工，「我認真覺得每天10:00～16:00上班，且周休三日，上班族才有可能工作與生活平衡，而且也未必產值會比較差」，好奇上班族們也這麼認同嗎？

底下網友也苦嘆，「實際是8+1小休息時間，每次都覺得人生好悲哀都浪費時間在工作」、「我覺得超長！8+1小時而且又易累體質，通勤回去吃晚飯用一用就想睡覺了，根本不能做別的事，然後兩眼一睜又要去上那個破班，每天都好想離職」、「一到下班時間想立刻走人，慣老闆還會不爽，大部分勞工花在工作的時間還不夠多嗎」、「我也這麼覺得，上班6小時加周休三日，說不定效率還比較高」。

也有人曝無奈現實面，「勞工不敢罷工，房車貸、資金鏈斷了，什麼都沒了」、「沒上班沒錢啊，台灣的薪資結構就是都被設了一個框線，照你這種模式上班...可能只有25000元」、「沒辦法啊，亞洲人就是奴，也沒能耐推翻資本家」。

關於日前有民眾發起連署，要讓台灣成為全亞洲首個周休三日國家，勞動部回應，除了涉及諸多法規要修正之外，對於勞雇雙方、交通、教育、國防等10大面向運作皆有影響，且目前各行業仍在缺工，在缺工情形下要實施周休三日或縮短工時，人力很辛苦，目前落實周休二日、落實現行勞基法工時規定仍為現階段政策重點。

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關鍵字：

上班族周休三日效率接案通勤

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