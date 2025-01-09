會負擔家中開銷「過年還要包紅包？」　網曝看法：厚薄不是重點

▲身上沒什麼錢，還要包紅包嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節將至，很多人已經提早規劃紅包怎麼包。近日就有網友好奇，如果平常都會幫忙負擔家中開銷，還是一定要包紅包給長輩嗎？貼文曝光後，網友看法不一，有些人覺得主要是看能力；也有些人認為包多少不重要，關鍵在於「包」紅包的心意。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「一定要包紅包給長輩嗎」為標題發文，提到平時家裡如果需要整修，或者是要買什麼東西，他都會出錢。不過，他最近身上沒什麼錢，所以就想知道，這樣還一定要包紅包嗎？可以等有錢時再補嗎？

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貼文曝光後，有網友認為還是要包，「錢多錢少一回事，有包就是心意」、「紅包厚薄不是重點，重點是你有包，心意到位就好」、「過年跟生日紅包是儀式感，金額看自己能力」、「主要是心意」、「要包喔，可以說一下自己經濟狀況，不用包很多，但還是要表示一下心意」。

也有網友表示，包不包還是看自身狀況，「看過得好不好」、「就說今年有困難，明理的長輩不會刁難吧」、「不要被綁架了，你愛包不包隨便你」、「我年終沒預期的多就不包了」。還有網友則回應，「在意的就很在意，看你有沒有了解自己的父母長輩」、「真的很看你家長輩怎麼想欸」。話題引發討論。