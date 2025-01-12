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外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片：厚臉皮獎頒給你

▲▼ 。（圖／翻攝辣王忠麻辣乾麵）

▲外國人知道自己挑戰失敗不付錢，最後是友人幫付才化解。（圖／翻攝辣王忠麻辣乾麵）

 網搜小組／劉維榛報導

號稱全台最辣的小吃店「辣王忠麻辣乾麵」指出，店內有舉辦超級辣挑戰賽，成功者可獲得500元獎金，反之，失敗者須付500元給他們，不料近日一名外國勇者來吃，「挑戰失敗然後明確表明不想付錢」，業者於是公布照片，並稱「你應該是自2009年以來的第一位，厚臉皮獎就頒給你了！」

辣王忠麻辣乾麵」粉專指出，本店很歡迎客人前來挑戰超級辣活動，證明自己很能吃辣，然而卻有一位外國人不履行規則，挑戰失敗後還表明不想付500元，讓原PO直呼「你應該是自2009年以來的第一位，厚臉皮獎就頒給你了！」

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由於當天還有其他友人一同來用餐，業者說，「對方的友人在不得已的情況下有幫他付錢了，報告完畢！」

▲▼ 。（圖／辣王忠麻辣乾麵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲店家公布照片。（圖／辣王忠麻辣乾麵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

底下網友紛紛傻眼回應，「外國垃X就不用客氣了」、「奧客不分年齡國界」、「可以直接報警處理，警察一來他可能會瞬間中文程度變好」、「好奇的是，這群人都這樣？都不覺得丟臉嗎」、「不管怎麼樣，有吃就要付錢！在任何國家都一樣」、「這位外國朋友，是不是以為這是一個免費參加的挑戰活動，挑戰成功有獎金」、「沒水準的外國人」。

業者也在留言串解釋，「對方會讀中文，所以一直都知道失敗需要付費」，而同行友人參賽也都知道輸了要付錢，「應該是耍賴而已」。

其他網友則建議，「我覺得你們以後改成簽完切結書後先結帳，挑戰後再把錢+獎金一起返還比較好」、「你可以在店裡貼公告『因為這個外國人』（附照片），所以請先付款」」、「贊成簽完切結書先繳錢」。

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