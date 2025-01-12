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想吃烏魚子買不起　溫府德修共和協會直接送東港236戶弱勢家庭

▲溫府德修共和協會發放東港鎮弱勢家庭烏魚子及紅包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲溫府德修共和協會發放東港鎮弱勢家庭烏魚子及紅包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港溫府德修共和協會於114年1月11日，配合該協會成立，東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠結合高雄市養殖業者蘇清標連兩天，在該協會發放東港鎮公所列冊的弱勢家庭及邊緣戶每戶一包二台斤多的烏魚子及紅包1200元，冀望發揮拋磚引玉作用，讓更多善心人士及團體加入行善行列。

▲溫府德修共和協會發放東港鎮弱勢家庭烏魚子及紅包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲溫府德修共和協會發放東港鎮弱勢家庭烏魚子及紅包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

溫府德修共和協會理事長鄭有莉表示，慶祝溫府德修共和協會成立，父親鄭春忠基於取之於社會、用之於社會的理念，結合生意上的夥伴蘇清標一起發放給東港鎮公所列冊的弱勢家庭，每戶一盒烏魚子及紅包；通知列冊弱勢家庭原有245戶，有20戶未領；另有邊緣戶22戶，只有11戶未領，合計發出236戶。

▲溫府德修共和協會發放東港鎮弱勢家庭烏魚子及紅包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲溫府德修共和協會發放東港鎮弱勢家庭烏魚子及紅包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

鄭春忠表示，雖然東隆宮甲辰正科迎王平安祭典已經結束，經擲筊請示王爺得到繼續做善事的指示，剛好以溫王爺名字申請的「溫府德修共和協會」創會成立，又逢歲末寒冬、蛇年到來，擲筊請示王爺後發放東港鎮公所列冊的弱勢家庭每戶2台斤多烏魚子及每戶紅包1200元，讓他們感受到社會溫暖。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

 ▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

從事養殖業的蘇清標表示，「想要做好事，有時也找不到管道」，東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠3年多前認識後，發現他常掛在口中「養殖業者都夠可憐了，不可再欺負他們」做生意理念，「讓我很感動」，並密切觀察他向業者購買魚類，「說一不二」，絕不會事後再以各種理由少一毛錢給付養殖業者，真的「言行合一」，對做生意的人來說，「很不容易」。

蘇清標指出，後來得知鄭春忠除是東隆宮王爺虔誠信徒外，也不時行善，在行善前會王爺擲筊請示作法，他得知後也加入，向鄭董表示「行善出的錢，一半算我的」，鄭春忠秉持大家一起來做好事的心，迎接他的加入；對於他已花多少錢，他笑說，「沒有做紀錄，更不會放在心上。」

為里民服務到家的東港鎮東津里長葉而項表示，歲未寒冬送暖，不同慈善單位致贈給弱勢家庭物資，琳瑯滿目，常見有泡麵、白米、沙拉油；溫府德修共和協會致贈烏魚子加現金算是很體面的，有弱勢家庭收到後說「很喜歡吃烏魚子，但是買不起」，相當高興。

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