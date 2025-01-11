上班很閒！她月薪36K「領得有點心虛」　網曝經驗：無法占太久便宜

▲薪水36K，但卻沒什麼事情做。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果上班時間很閒，會不會覺得有點心虛？近日有網友表示，自己已經入職兩個月，但上班卻非常閒，讓她覺得這薪水拿得有點心虛，雖然目前她還會繼續待在這家公司，但也不知道未來會不會無聊到想換工作。文章曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「工作太閒」為標題發文，提到自己目前的月薪實領約36K，試用期過後還會調薪。然而目前的工作，卻讓她覺得這薪水領得很心虛，因為入職後，她幾乎都沒事做，整天都在滑動態。

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原PO透露，目前的工作其實是公司擴編的職缺，但這樣的工作內容就讓她不知道當初為何要擴編。雖然她目前考慮繼續待下去，但說不定之後還是會無聊到想換工作。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這是什麼職稱？也太好了吧」、「先撐一年，年後再思考不遲，找到喜歡的工作再跳，不然就繼續爽」、「很棒啊！一堆人想做」、「待業中，真羨慕」、「好工作要跟好朋友分享喔」。

但也有網友表示，「才兩個月，再多待一陣子觀察看看吧，畢竟擴編有可能未來會有其他業務也說不定」、「我到新公司的時候也是覺得很閒，但現在部門合併，同事離職也不打算補人，就是把他的工作量分配給其他人，每個人的工作時間都被塞滿，沒辦法占公司太久的便宜，公司都很會算的」。

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