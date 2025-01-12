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北韓俘虜認了「被騙來俄國打仗」！　向烏軍訴苦：以為只是來受訓

▲▼北韓俘虜爆「被騙來俄國打仗」！。（圖／澤倫斯基Telegram）

▲北韓俘虜直言，當初以為是要來俄國參加軍事訓練，沒想到卻被騙來打仗。（圖／澤倫斯基Telegram）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭安全局（SBU）近日宣布，在俄羅斯西部庫斯克地區成功俘虜2名北韓士兵，兩人隨後被送往基輔接受治療。然而根據調查，兩人聲稱，一開始根本不知道是要來俄羅斯參戰，以為只是要來參加軍事訓練，沒想到卻被騙來前線作戰。

根據《韓聯社》報導，這2名被俘的北韓士兵分別是20歲和26歲，兩人的下頜與腿部受傷，因此被捕後隨即被烏軍送往烏克蘭首都基輔接受治療。而烏克蘭當局也對他們展開調查與問訊，並由南韓國家情報院提供翻譯協助。

根據《法新社》、《路透社》、《美聯社》報導，SBU指出，這兩名被烏軍活捉的北韓士兵分別自2021年和2016年開始服役，且分別出生於2005年、1999年。其中一人是在9日被抓，而另一人的被捕時機則尚未透露。

烏克蘭當局將其送往基輔後，對兩人展開審問，但是因為兩人皆不諳英文、俄文以及烏克蘭文，因此由南韓國情院提供支援，由南韓籍翻譯人員協助調查。

▲▼北韓俘虜爆「被騙來俄國打仗」！。（圖／澤倫斯基Telegram）

▲參戰的北韓士兵身上都有假身分證。（圖／澤倫斯基Telegram）

SBU指出，20歲的士兵是獵兵，被捕時身上持有一張偽造的俄羅斯軍人身分證，上面標示他來自西伯利亞的圖瓦共和國，年紀則為26歲。該名士兵表示，2024年秋天，北韓戰鬥部隊以要在俄國與俄羅斯部隊進行為期1周的軍事訓練為由，將他們派遣至此，而假身分證也是當時拿到的。他直言，那時候自己深信只是來進行軍事訓練，沒想到最終卻被騙上前線，被逼參戰。

另一名1999年出生的26歲士兵則是一名狙擊手，由於他的下頜受傷無法說話，因此審訊過程中只能以書寫方式回答問題。

▲▼北韓俘虜爆「被騙來俄國打仗」！。（圖／澤倫斯基Telegram）

▲烏克蘭強調，會提供北韓俘虜適當的醫療照顧。（圖／澤倫斯基Telegram）

根據SBU所發布的影片，2名士兵分別包紮著下頜與手臂，並躺在病床上接受治療。醫生表示，其中一人臉部有傷口，還需要進行牙科治療，而另一人的腿部則出現骨折情況。SBU強調，他們在符合國際法規定的條件下拘留這兩人，並確保他們得到適當的醫療照護。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，這2名北韓士兵是由特種作戰群第84戰術組和空降部隊聯合行動時所捕獲。根據烏克蘭當局的說法，這次捕獲行動也成為「北韓參與俄烏戰爭」的直接證據。烏克蘭外交部部長安德烈・西加比透過X強調，這2名士兵屬於正規的北韓軍隊，並非傭兵。

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