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夢想當女主角！韓第一夫人金建希向名導提議：能拍關於我的電影嗎

▲▼南韓總統辦公室2022年6月舉辦晚宴，邀請朴贊郁、宋康昊等電影人出席，金建希在場迎接。（圖／大韓民國總統辦公室）

▲南韓總統辦公室2022年6月舉辦晚宴，邀請朴贊郁、宋康昊等電影人出席，金建希在場迎接。（圖／大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最終遭到國會通過彈劾，如今在總統官邸閉門不出，迴避法院批准的逮捕令。同時，南韓總統夫人金建希過去曾涉收受名牌包、炒股、論文抄襲等爭議。電影界爆料，金建希曾向知名導演朴贊郁提議，「能拍一部關於我的電影嗎？」

根據韓媒《韓民族新聞》，描述大韓獨立義士安重跟、由玄彬所主演的電影《哈爾濱》去年12月底在南韓上映，台灣則預計今年1月29日上映，近日該部電影導演禹民鎬登上時事播客節目「每火秀」，講述過去拍攝電影《萬惡新世界》（內部者們）、《南山的部長們》的經驗，上述兩部電影皆實際描繪南韓的政治與社會時事。

由於禹民鎬所拍攝的電影作品，大多以現代史為素材，針對時事帶有批判意味，因此《每火秀》主持人崔旭（音譯）向禹民鎬提問，「是否有計畫將最近的戒嚴風波拍成一部電影？」

▲▼贈票／落腮鬍玄彬帥出新高度　《ETtoday》送你去看電影《哈爾濱》（圖／網銀國際影視提供）

▲電影《哈爾濱》將預計1月29日上映。（圖／網銀國際影視提供）

禹民鎬回道，「這個應該會由其他導演拍攝吧！這個取決於演員們的表現，（作品的政治色彩）會有所不同」。崔旭聽完後更是提議，「那麼拍一部以崔旭為主角的電影為何？」

聽到此，禹民鎬大為震驚，並回想起過去的經驗，「這是非常危險的發言，因為過去只要有人提議，『拍一部以我為主角的電影吧』，之後總是會引發風波！我是有聽說其他故事......」

對此，南韓YouTube影評「幾乎沒有」（거의없다，本名為白宰煜）在一旁捕刀，透露過去金建希在總統官邸時，曾向知名導演朴贊郁提議，拍一部以金建希為主角的電影，「待在官邸的女士（指金建希）就曾經問過，『拍一部以我為主角的電影如何』。」

▲金建希與小自己25歲的現役女偶像Rosé同框，顏值不遜色。（圖／CFP）

▲金建希與小自己25歲的現役女偶像Rosé同框，顏值不遜色。（圖／VCG）

時事評論員全燦一（音譯）補充道，「金建希還是向曾經訪問過青瓦台（文在寅政府）的朴贊郁建議，而且她也曾拜託過演員宋康昊！」

另外一名影評Rainer則表示，「這是電影界都知道的事情！」；禹民鎬表示，「所以我才說，你（崔旭）這發言其實很危險。」

據悉，尹錫悅當選、就職總統後不久，曾於2022年6月12日在首爾市龍山區總統辦公室前舉行晚宴，宴請朴贊郁等第75屆坎城影展得獎者出席，朴贊郁當年以電影《分手的決心》獲獎，至於宋康昊則以電影《嬰兒轉運站》獲獎。

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