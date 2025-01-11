泰國查雛妓！日戀童老司機「轉戰1國」　曝闇黑現實：10歲幼女任挑

▲由於其他國家加強打擊雛妓，因此部分有戀童癖的買春客開始轉戰寮國。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

寮國首都永珍成為日本戀童癖買春客的新據點，由於泰國等鄰近東南亞國家近年加強取締未成年性交易，因此部分來自日本的戀童癖者改前往寮國尋歡，找雛妓買春。因為寮國當地相關法規過於鬆散，專家指出，在過去5到10年間，寮國的未成年少女賣淫現象越發猖獗，從事性交易的雛妓數量大量增加，嚴重危害到兒童。

受到寮國執政黨人民革命黨的獨裁體制影響，外界想要取得相關訊息十分艱難。為此，日本《共同社》就派遣記者到當地，接觸來自日本的買春客。然而令人震驚的是，當記者實際走訪這些應召站時，發現一整間房間內都是年約10歲左右的雛妓任客人挑選。

報導指出，這些應召站非常隱蔽，通常不會有招牌，且交通不便，如非有人帶路，根本不會發現是賣淫場所。而這些應召站主要靠著小弟在街上拉皮條吸客。

▲記者實地走訪後發現，甚至有年僅10歲的少女被迫下海賣淫。（示意圖／視覺中國）



記者為了取材，特意假扮成皮條客，與另外3名日本男子一同進入一間位於永珍的應召站。工作人員隨後將4人帶到一間房間，屋內有內有7、8名少女，全都坐在塑膠椅上滑手機，等待客人點檯，而全部人明顯都未成年。

工作人員隨後指出，「這些女孩都是14歲，每個人70萬基普（約新台幣1062元）。」但與記者同行的另外3名日本客人隨即使用手機翻譯軟體，告知工作人員要找「更年幼的女孩」。

工作人員隨即帶他們前往另一間房間，而房內鋪滿床墊，有10多名目測僅約10歲的小學高年級女童，這些女童的價格則是14歲少女的2倍以上，要價150萬基普（約新台幣2276元）。

記者最終靠著佯裝去外面喝啤酒，迅速脫身。但是除了這間應召站，他發現當地還有很多偽裝成小吃店的賣淫場所，而客人除了日本人外，還有不少中國人及其他東亞地區的遊客，甚至也來自歐美的客人。