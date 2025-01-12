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碩士畢業就25歲了！她履歷「幾乎空白」很焦慮　過來人安慰：別怕

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO履歷幾乎空白，讓她不知道未來能找到什麼工作。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

大學畢業後，有些人會選擇繼續往上讀，也有些人會直接出社會工作。近日有網友發文透露，等她碩士畢業，預計25歲會開始找工作，雖然她沒有很大的經濟壓力，但對於「履歷空白」這件事，還是讓她感到焦慮，不知道未來能找到什麼工作。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「25歲都還沒工作經驗的焦慮」為標題發文，提到她推算過，等她碩士畢業、開始找工作，應該是25歲，由於父母過去不太讓她打工，所以她沒有很正式的實習、工作經驗，履歷基本上算是空白的。

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原PO透露，即便她的學歷還不錯，但因為沒有任何專業的關係，所以她還是覺得自己如同空殼，不知道未來可以找到什麼工作。她也說，身邊的朋友都有拿到知名公司的實習機會，因此對比之下，就讓她感到更為焦慮。

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我26歲才碩士畢業、找工作，別太擔心。但要想一下自己想找什麼工作，並且了解那份工作需要什麼樣的能力，試著讓自己慢慢具備那些技能，這樣應該會減輕一些焦慮感」、「我大學、研究所都沒實習，雖然薪資比不上科技業，但每天都覺得活得不錯，只能說學會包裝履歷跟盤點自己在學時期的所有經驗很重要」。

也有網友建議，「把履歷寫一寫打開測風向，有興趣就主動投看看，觀察一下市場反應如何，別想太多啦～科系、學校正確就不用怕」。

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