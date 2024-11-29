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月收入近百萬「卻是體力活」該接手？　她決定續做月薪5萬工作

▲▼菜市場,買菜,菜販,肉鋪,肉販。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO透露，家中長輩最近準備退休，若無人接手攤子，就會收掉。（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果攤子沒人接手，就要收掉了！近日有網友發文表示，她其實有一份穩定的工作，月薪5萬元，不過家裡長輩準備退休了，若沒有人要接手，就要把養活家裡的攤子給收掉。因此她就想知道，自己應該繼續做原本的工作，還是去接手菜市場的攤子？

女網友在Dcard上，以「月入近百萬vs月入五萬該怎麼選」為標題發文，提到她目前的工作穩定，月收入5萬元，算是鐵飯碗，而且福利還不錯。至於家中長輩則在菜市場工作，靠著這個攤子養活整個家族，甚至讓每個人都有房、有車。

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然而，家中長輩最近準備退休，如果沒人要接手攤子，就會收掉。原PO坦言，要把攤子收掉真的很捨不得，但是菜市場的工作實在非常辛苦，她過去曾幫忙幾天，結果當時就已經有點受不了，因此即便現在有意接手，卻也擔心未來難以適應，最後兩頭空，不知道以這種情況的話，大家會怎麼選擇？

▲▼菜市場,買菜,菜販,肉鋪,肉販。（圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「月入百萬誰不要啊？雖然辛苦但是報酬不錯啊」、「百萬1年抵五萬20年，這交易簡直太值了」、「真的月入百萬喔？好猛，一個月給十萬就能請到人了啊」、「我覺得可以把問題都列出來，再一樣一樣去解決問題」、「我會選繼承家業耶！不過我會想辦法優化整個運作流程，幫助提升生活品質」。

原PO則表示，接手攤子的話，一個月只有4天休假、每天工作超過12小時，且都是體力活，過去曾找員工，但即便收入高，也是沒什麼人有意願。後來她也更新貼文，說她和長輩討論後，還是決定做原本的工作，感謝大家的建議。

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