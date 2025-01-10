　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神級尾牙！陳傑憲祝福片是小巫　老闆請「這嘉賓頒獎」全讚爆

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近是尾牙旺季，一名網友大讚公司尾牙辦得超好，好幾個環節都深得他的心，包括籌備小組請台灣隊長陳傑憲錄祝福影片、送親筆簽名球；在椅子下藏拍立得，上面寫有老闆給每個員工的感謝語；年資獎時請員工同期同事一起參與意義重大的一刻。原PO直呼，感受到公司是真心重視員工，引來網友羨慕眼光。

原PO在Threads直讚「我們公司尾牙很屌。員工不用上台表演、老闆主管們也不愛致詞這些算基本的。」接著他曝光私心很喜歡、回味再三的幾個片段。首先是尾牙籌備小組請台灣隊長陳傑憲錄了一段祝福影片，還送了幾顆親筆簽名球給公司裡的粉絲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2點是全程三機攝影，即時剪接直式影片，方便員工下載、發限動。再來是每個人的椅子底下，都藏了一張拍立得，「是老闆眼中，每個人工作的模樣，再加上老闆自己寫的一段感謝的話。」他讚賞道，以上環節就很有心了，但若是活動巔峰，就要提到頒發年資獎。

原PO透露，今年有一位要領5年年資獎的同事，是從出社會第一份工作就進到公司，從小菜雞成長到獨當一面，「今年頒獎給她之前，先播放一支她個人的回顧影片（老闆剪的），然後頒獎給她的神秘嘉賓，竟然是當年跟妹妹同期進來的同事，其中幾個甚至是離職同事」，是公司特地請回來參與這意義重大的一刻，同事也因此在台上哭爆。

他笑說，公司尾牙有笑有淚，有大獎也有現金加碼，「但我想沒什麼能比這些精心設計的體驗，更能表達公司對每個人的重視不是說說而已。」另外，他也在留言處透露，「我們是40人以內的台灣中小企業喔！」

貼文引來3.6萬人按愛心，不少網友直呼羨慕，「就以離職員工願意回來參與尾牙頒獎活動，就不是每個公司能辦到的」、「老闆用拍立得拍員工，老闆幫員工做影片，以及不用員工尾牙表演這些就太令人感動！」「如果同期的一起回來，我會爆哭死」、「太優秀的公司！」「拍立得也太強了吧！真有心」、「我明天要投履歷了」、「你的幸福工作指數是全糖吧！真的是超級走心的公司耶！」

※本文獲原PO授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆警局長磨蹭臉頰　女警錯愕痛哭
內政部發錢了！　近日將發村里長7.5萬事務補助費
快訊／鬼鬼突宣布懷孕！　孕肚照曝光
連千毅監獄生活曝！　一句話給姊姊「又想讓我哭」
台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣！　價格出爐
iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」　內行：很好用
特斯拉「改款新Model Y」　真面目曝光了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／13縣市低溫特報！6地非常寒冷　凍到明晚

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖　網推：寒流騎車可穿

神級尾牙！陳傑憲祝福片是小巫　老闆請「這嘉賓頒獎」全讚爆

加薪了！澎湖公共債務歸零　縣長開第一槍：臨時人員調薪3千元

偽造車牌大降61%　電商下架假車牌704件

強烈冷氣團今達顛峰「全台急凍」　明晨還有一波低溫

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」　內行搖頭：很好用

北科大「虛擬貓咪」陪復健！可聽可摸超療癒　奪東京最佳展示獎

恆春墾丁3飯店熄燈　屏東縣政府：去年旅遊人數增加500萬

玉山清晨迎45分鐘降雪「積雪0.5公分」　銀白世界美景曝光

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

快訊／13縣市低溫特報！6地非常寒冷　凍到明晚

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖　網推：寒流騎車可穿

神級尾牙！陳傑憲祝福片是小巫　老闆請「這嘉賓頒獎」全讚爆

加薪了！澎湖公共債務歸零　縣長開第一槍：臨時人員調薪3千元

偽造車牌大降61%　電商下架假車牌704件

強烈冷氣團今達顛峰「全台急凍」　明晨還有一波低溫

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」　內行搖頭：很好用

北科大「虛擬貓咪」陪復健！可聽可摸超療癒　奪東京最佳展示獎

恆春墾丁3飯店熄燈　屏東縣政府：去年旅遊人數增加500萬

玉山清晨迎45分鐘降雪「積雪0.5公分」　銀白世界美景曝光

Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

開展餐飲12月營收月增34％　香港營運展望樂觀

快訊／13縣市低溫特報！6地非常寒冷　凍到明晚

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！認了0桃花：不知道我哪裡出問題

開警車送蛋糕給護師女友驚喜慶生　北市模範警察越區放閃慘被送辦

快訊／基隆警局長敬酒「國際禮儀」擁抱還磨蹭臉頰　女警錯愕痛哭

川普封口費案確定今晚宣判　美國最高法院最新裁定出爐

震撼！網球天王喬科維奇自爆3年前被下毒　隔離像坐牢

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖　網推：寒流騎車可穿

國聯打擊王留在教士　強投金恩要提薪資仲裁

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

人妻發現「老公私房錢200萬」：錢都我在管　網揭恐怖真相

不是魚骨！他吃蒸魚超怕1暗器掀共鳴

今晨7.9℃　13縣市凍爆不到10度！今明會更冷

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

外籍師被小六生比中指　家長反應超冷漠

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

快訊／合歡山下雪了！　積雪0.2公分

網美開心PO機票！睡醒驚見「被取消」氣炸

更多熱門

相關新聞

中華電信尾牙先爽領2萬紅包

中華電信尾牙先爽領2萬紅包

中華電信（2412） 9日舉辦感恩尾牙餐會，席開近百桌邀請同仁到場同歡，同時這也是新董事長簡志誠上任首場尾牙秀，對此，他上台致詞時表示，今年與工會協商後祭出調薪3,000元、伙食津貼2,400元以及發送新年紅包2萬元的福利，這也是中華電信連續七年達標，同時向同仁喊話「讓我們持續超標創新高，連續八年達標好不好？」

豪宅秘書工作曝！她想應徵「過來人大勸退」

豪宅秘書工作曝！她想應徵「過來人大勸退」

同事身價破億「被主管罵」卻不離職！網分析2原因

同事身價破億「被主管罵」卻不離職！網分析2原因

新一代抓猴神器出現！「這APP」會自動定位報備

新一代抓猴神器出現！「這APP」會自動定位報備

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

關鍵字：

尾牙公司工作員工老闆Threads

讀者迴響

熱門新聞

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

兄弟找女打教　王建民恩師接教練

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面