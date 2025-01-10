神級尾牙！陳傑憲祝福片是小巫　老闆請「這嘉賓頒獎」全讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近是尾牙旺季，一名網友大讚公司尾牙辦得超好，好幾個環節都深得他的心，包括籌備小組請台灣隊長陳傑憲錄祝福影片、送親筆簽名球；在椅子下藏拍立得，上面寫有老闆給每個員工的感謝語；年資獎時請員工同期同事一起參與意義重大的一刻。原PO直呼，感受到公司是真心重視員工，引來網友羨慕眼光。

原PO在Threads直讚「我們公司尾牙很屌。員工不用上台表演、老闆主管們也不愛致詞這些算基本的。」接著他曝光私心很喜歡、回味再三的幾個片段。首先是尾牙籌備小組請台灣隊長陳傑憲錄了一段祝福影片，還送了幾顆親筆簽名球給公司裡的粉絲。

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第2點是全程三機攝影，即時剪接直式影片，方便員工下載、發限動。再來是每個人的椅子底下，都藏了一張拍立得，「是老闆眼中，每個人工作的模樣，再加上老闆自己寫的一段感謝的話。」他讚賞道，以上環節就很有心了，但若是活動巔峰，就要提到頒發年資獎。

原PO透露，今年有一位要領5年年資獎的同事，是從出社會第一份工作就進到公司，從小菜雞成長到獨當一面，「今年頒獎給她之前，先播放一支她個人的回顧影片（老闆剪的），然後頒獎給她的神秘嘉賓，竟然是當年跟妹妹同期進來的同事，其中幾個甚至是離職同事」，是公司特地請回來參與這意義重大的一刻，同事也因此在台上哭爆。

他笑說，公司尾牙有笑有淚，有大獎也有現金加碼，「但我想沒什麼能比這些精心設計的體驗，更能表達公司對每個人的重視不是說說而已。」另外，他也在留言處透露，「我們是40人以內的台灣中小企業喔！」

貼文引來3.6萬人按愛心，不少網友直呼羨慕，「就以離職員工願意回來參與尾牙頒獎活動，就不是每個公司能辦到的」、「老闆用拍立得拍員工，老闆幫員工做影片，以及不用員工尾牙表演這些就太令人感動！」「如果同期的一起回來，我會爆哭死」、「太優秀的公司！」「拍立得也太強了吧！真有心」、「我明天要投履歷了」、「你的幸福工作指數是全糖吧！真的是超級走心的公司耶！」

※本文獲原PO授權引用