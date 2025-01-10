客人超少！上班不能滑手機「她閒到想離職」　網點頭：很累

▲原PO上班時間不能滑手機。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人都想擁有一份錢多事少離家近的工作，但如果太閒，可能也會是另一種煩惱。近日有網友發文透露，她畢業後雖找到工作，但上班時間卻很無聊，無法滑手機、不能聊天，甚至連客人也很少，讓她開始思考是否該離職？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「上班沒事做但是不能滑手機」為標題發文，提到她剛畢業時，因為擔心畢業即失業，所以偶然看到一個28K的職缺後，就決定去那邊工作了。然而，這份工作實在過於無聊，不能滑手機、不能聊天，且整天下來也沒什麼客人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，她能理解這樣的工作當然只能領28K，但她只求上班時間有事情做。之後有同事建議她，可以背些文物的名字、朝代，於是她就決定背個英文單字，豈料有次主管巡查，便警告了她。因此原PO也開始思考，自己是不是應該換一份工作。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒事做真的很糟，有一種精神折磨的方式，是讓一個人重複做無意義的事情，那真的會把人用的精神崩潰，趕快換工作吧」、「上班超無聊又不能幹嘛還不能碰手機，真的很累」、「可是你換工作之後可能又會覺得怎麼這麼忙」。也有網友建議，「聽Podcast呢？戴耳機如果是長頭髮真的沒人知道」、「請問能寫字嗎？能的話或許可以寫小說、畫圖、創作」。