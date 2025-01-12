不去公司尾牙！同事反問「1句話」好酸　他錯愕：一定要參加？

▲公司尾牙一定要參加嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都在近期舉辦尾牙活動，犒賞員工這一年的辛苦。不過近日就有網友發文透露，公司尾牙當天，他正好有事情而無法前去，豈料同事卻反問他1句話，讓他很納悶，尾牙應該不是強迫要參加的吧？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「公司尾牙一定要參加嗎」為標題發文，提到公司舉辦尾牙當天，他正好有事情，所以有提早告訴主管，他實在無法參加，而對方其實也沒特別說什麼。

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不過原PO透露，有個同事得知他不會參加之後，就反問尾牙是公司的活動，可以不用參加？還語帶諷刺的說他「很特別」。原PO坦言，他一直覺得尾牙是公司給員工的福利，應該不是強迫性的？而且要跟沒這麼熟的同事社交，實在痛苦。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自由參加的屬於福利，強制參加的屬於加班」、「尾牙本來就沒在強迫參加的啊，你的同事連這事都不知道，他也是很特別」、「我不想下班加班，直接表明說不去，人家也不能怎樣」、「沒有一定要參加，你同事不夠了解社會規則而已」。還有網友則分享，「我們老闆也是想要大家都參加，所以都辦平日中午，不占用下班時間又省一頓飯錢，我們大家是都蠻可以接受的」。

勞動部過去曾指出，尾牙是體恤員工辛苦所舉辦的活動，勞工可依照個人意願自由參加。勞動部也補充，若尾牙舉辦的時間為非上班時間，員工也自願出席，就不得要求加班費；但相反的，企業如果強制員工出席尾牙，則必須支付加班費。

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