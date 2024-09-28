她點名「新北1大學」專出正妹　同校生認證：容貌焦慮都快有了

▲輔仁大學。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文透露，她在輔仁大學附近工作，每次吃飯都會遇到許多正妹，為什麼輔大會有這麼多漂亮的女學生呢？貼文曝光後，也引發女網友討論，「傳播系尤其多正妹」、「真的！以前走在路上，都覺得大家好漂亮」。

女網友在Dcard上，以「為什麼輔大這麼多正妹」為標題發文，提到她在輔仁大學附近工作，每次要到外面吃飯，總能看到許多很有自己風格的美女。她強調，自己絕對不是只看正妹，她有試過將每個路人都看過一遍，結果發現不是正妹就是很會穿搭、有強大氣場。

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因此原PO也好奇問道，這些輔大女生都去哪裡購買衣物？又或是如何學會這麼好的化妝技巧？輔大的女生真的讓她很驚豔，這間學校究竟有什麼魔力，可以出這麼多的美女？

▲原PO想知道輔大的正妹都在哪買衣服？（示意圖／取自PAKUTASO）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好奇為什麼每年都這麼多正妹湧入輔仁&淡江」、「輔仁真的超級多正妹，還有世新之類的」、「我也好想被一堆香香的妹子包圍」。

還有輔大的女同學表示，「真的多到很誇張，每天上學這樣看下來，搞得我原本沒有容貌焦慮都開始有了」、「因為系所很多，傳播、織品、外語，這幾個系蠻會穿搭，管院穿搭風格比較大眾，但漂亮女生也很多」。但也有網友自嘲，「因為你沒看過我，學校真的超多漂亮美眉，出門都不能穿得太難看」。