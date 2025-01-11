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像在原地踏步！她25歲「靠短期打工」賺錢　網有感：我也很迷茫

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO目前都是靠短期打工來度日。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果正職工作找得不太順利，有些人會選擇先做些短期打工。近日有網友發文透露，她畢業後，幾乎都是靠著短期打工來度日，但只要與其他差不多年紀的同學相比，就讓她有種在原地踏步的感覺。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「25歲的你們在做什麼工作」為標題發文，提到她畢業之後，找工作一直不太順利，所以目前都是靠短期打工來度日。不過，其他同學畢業後，則找到了還不錯的工作，或是陸續跳到福利好的公司，因此原PO坦言，與這些同學相比，她就有種在原地踏步的感覺，不知道自己還能做什麼。

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貼文曝光後，有網友也有感，「我還以為這我發的文！哭了，真的不知道要做什麼」、「沒事，我也很迷茫，不想一直做現在的工作，但又不知道自己到底喜歡什麼，看著別人真的會很焦慮」、「今年就要25歲，我卻還在大三，然後做著餐飲打工，每天都很焦慮，覺得自己沒用」。

還有網友則安慰，「不要跟別人比，不要給自己太大壓力，只要有正當工作賺錢養活自己，不管打工或正職，不偷不搶，都是很棒的」、「25歲的大部分都還沒找到方向，更別說一堆人在準備研究所，或還沒畢業」、「別跟別人比較，起碼能養活自己」、「不會把自己餓死、活得開心才是重要的」。

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