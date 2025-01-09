死亡自拍！巴西男騎機車耍帥撞電線桿　慘變「達爾文收屍」

▲死亡自拍！男騎機車耍帥撞電線桿，慘變「達爾文收屍」。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

巴西亞美利加納（Americana）地區在去年底發生一起事件，一名男子席爾瓦（Jéfferson Camargo Felix da Silva）一邊騎機車，一邊自拍耍帥，隨即自撞電線桿，然後就沒有下次了，因為他已被「達爾文收屍」慘死。

據巴西《G1》報導，事發在去年12月25日，席爾瓦騎著機車，一邊開鏡頭自拍，試圖要拍攝能吸引流量的影片，席爾瓦甚至還對著鏡頭做鬼臉。不過沒多久，席爾瓦連人帶車自撞電線桿，整個人摔在地上，隨後他就被送醫急救。

據悉席爾瓦被送至瓦德瑪泰巴迪醫院(Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi)急救，但院方在治療8天後，宣告席爾瓦不治身亡。另外從公開的監視器影片也可發現，事發當時，席爾瓦的車速相當快，接著重重撞上電線桿，最後慘變「達爾文收屍」。

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