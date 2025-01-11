無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）舉行「111釘孤枝」遊行，號召小草們上街，怒吼「還我司法正義」。儘管頂著12度的低溫，還下著毛毛細雨，但現場仍不斷有「小草」聚集到位於自由廣場牌樓前廣場的會場，人潮不斷外溢，主持人戴于文稍早表示，現場人潮已經滿到愛國東、西路，並宣布已破5萬人聚集。

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，主持人宣布現場破5萬人。（圖／記者林敬旻攝）



根據規劃，本次活動登台發言的陣容除了民眾黨團立委、代理主席黃國昌外，還有「館長」陳之漢。社會賢達部分包括醫師蘇偉碩醫師、沈政男以及高虹安前助理王郁文等，還有民進黨創黨元老許國泰、林正杰；國民黨陣營部分，有馬英九基金會執行長蕭旭岑、國民黨立院黨團、雲林縣長張麗善等。

民眾黨代理主席、立院黨團總召黃國昌說，民眾黨向來舉辦的活動就是理性和平，這是最重要原則。過去一段時間，網路上可以看到非常多民進黨側翼，藉由非常多假訊息想抹黑、甚至抹紅這場活動，「這樣手法彷彿帶著我們回到30 40年前，真正黨國主義的時候」。

「在面對黨外民主運動，過去的那些的奧步，現在又好像全部重現出來。」黃國昌說，民進黨完全沒長進，而且越活越回去。今天感謝非常多志工自組糾察隊，希望能維持這場集會和平理性，最重要的基調，也呼籲大家一起來參加活動，就平平安安參加，也讓大家平平安安回家。