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大陸 大陸焦點 特派現場

中美兩軍關係如何發展？　陸國防部：尊重核心利益是前提

▲▼大陸國防部昨（10）日舉行2025中外媒體新春招待會，音樂會期間演奏了美國曲目「長號之家」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部昨（10）日舉行「奏響和平友誼號角」音樂會，期間演奏美國曲目「長號之家」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國防部昨（10）日舉行2025中外媒體新春招待會，音樂會期間演奏了美國曲目「長號之家」（A Trombone Family Reunion），現場媒體好奇是否「具有深意」？大陸國防部發言人吳謙表示，發展穩定的兩軍關係最重要的是相互尊重對方的核心利益，這是兩軍關係能夠穩定發展的必備前提。

今年的媒體新春招待會首次在「中國人民解放軍儀仗司禮大隊軍樂團」舉行，現場除了安排有文化體驗活動、與軍官交流、晚餐之外，還有長達一小時的軍樂會。值得注意的是，「奏響和平友誼號角」音樂會演奏多首外國曲目，其中包括「長號之家」。

《環球時報》報導，吳謙當晚在招待會上受訪表示，音樂會的安排一方面突出了「軍味」和「兵味」，另一方面突出了國際化。「我們希望用這種廣泛的代表性對外傳遞一種信念：中國軍隊在努力構建人類命運共同體。」

對於音樂會特別安排了美國曲目，是否釋放出對中美兩軍關係的期待？吳謙回應說，「我們希望在新的一年裡，中美兩軍關係能夠按照兩國元首的指引，在相互尊重對方核心利益和重大關切的道路上健康穩定的發展。」

吳謙強調，「發展穩定的兩軍關係，不單需要一方的努力，還需要雙方共同的努力，最重要的是要相互尊重對方的核心利益，這是兩軍關係能夠穩定發展的必備前提。」

▼大陸國防部發言人吳謙。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸國防部發言人吳謙。（圖／記者陳冠宇攝）

吳謙還提到，2024年中國軍隊有很多代表團走出了國門，和各國的軍隊進行了交流。「這種交流在新的一年會更加深入、廣泛，中國軍隊期待和世界各國軍隊發展友誼，促進合作，建設一個更加美好的家園。

吳謙強調，「中國軍隊致力於建設一支世界一流軍隊，需要更多地走出去，向世界傳遞友誼與善意，開展交流與合作。」

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