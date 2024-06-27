「民進黨要適應四面包圍」　陸國防部：不搞台獨，何必膽戰心驚

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我國防部今（27）日公布從26日清晨至27日清晨，中共解放軍軍事最新動態，以「四面包圍」態勢繞行台灣，我軍必須做好快速應對能力。對此，大陸國防部稍早回應，解放軍行動是針對台獨，不是台灣民眾，「只要不搞台獨何必膽戰心驚。」

近期解放軍圍台次數和距離越來越多，越來越近，大陸國防部發言人吳謙強調，「對於民進黨當局而言，四面圍台需要適應。」

吳謙也指出，解放軍有關行動針對的是台獨分裂勢力的分裂活動，並非針對台灣民眾，「只要不搞台獨，何必膽戰心驚。」

中共解放軍在一星期內，兩次「四個包圍」，前一波是23日清晨至24日清晨，偵獲共機23架次、共艦7艘次；根據我軍公布航跡圖顯示，共軍在中線以西活動外，也逾越海峽中線，分別進入北部、西南部，以及東部空域，呈現北中南東「四面圍台」的態勢，剩東南空域留較大的空隙。

我國防部今公布從26日清晨6時至27日清晨6時的共軍動態，偵獲共機35架次，其中有33架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域；另也有共艦7艘次。

根據航跡圖顯示，除了在海峽中線、西南空域、基隆外海之外，另有4架次無人機與輔戰機，從西南方繞過鵝鑾鼻，繞行至花蓮外海，呈現「四面包圍」的態勢。相較上一波東南空預留有較大空間，這次只剩下東北部留下一點空隙。

面對中共軍事襲擾，我軍出動任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

▼中共解放軍最新軍事動態。（圖／國防部提供）