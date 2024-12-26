把軍事交往當獎懲工具？　陸國防部反批：美不應對外作秀

▲中美關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／北京報導

美國發布的2024年《中國軍事與安全發展報告》稱，儘管中美兩軍自2023年11月起恢復交往，但中方將兩軍交往視為懲罰或獎勵美軍行動的手段。大陸國防部今（26）日回應稱，當前中美兩軍交往的困難障礙是由美方造成，並指「美方不應對外作秀」。

大陸國防部26日舉行例行記者會，發言人張曉剛表示，堅決反對美方無端指責。中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美兩國兩軍關係發展。

張曉剛表示，「雙方通過軍事外交渠道保持著有效溝通。必須指出，當前兩軍交往的困難障礙完全是美方造成的。中美兩軍溝通交往不是為了對外作秀。」

張曉剛說，「我們要求美方正視自身存在的問題，切實尊重中方核心利益和重大關切，停止在台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利等問題上越界踩線，為雙方溝通對話創造良好氛圍。」

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

另一方面，美國總統拜登近日將「2025財年國防授權法案」簽署成法，新財年國防預算高達8952億美元，並把中國視為主要國家安全挑戰之一。

對此，張曉剛強調，中國從來就無意挑戰誰，美國最大的敵人是他自己。美國軍費冠居全球，還逐年加碼投入，「充分暴露其好戰成癮、霸權擴張的本性面目」。他稱，「美國窮兵黷武不僅禍亂世界，也正在加速反噬其自身。」

張曉剛說，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。中國始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，不與任何國家搞軍備競賽，始終堅持做世界和平的守護者。

張曉剛最後稱，「我們奉勸美方摒棄冷戰零和思維，打消靠遏壓競贏中國的執念妄想，以免干擾破壞中美兩國兩軍關係。中國軍隊將以更強大的能力、更可靠的手段，堅決反制一切侵權挑釁，捍衛國家主權、安全、發展利益。」