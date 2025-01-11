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花蓮年貨大街1／23盛大開賣　推滿額好禮4重送...天天抽大獎

▲▼花蓮年貨大街即將開賣，花蓮縣政府於大禮堂舉辦活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮年貨大街即將開賣，花蓮縣政府於大禮堂舉辦活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮年貨大街展售活動」自1月23日至1月27日15時至22時為期五天，於花蓮日出大道（重慶路至成功街）澎湃開賣。花蓮縣政府9日於大禮堂舉辦活動宣傳記者會，現場年味濃濃，攤位展示多樣花蓮澎湃年貨，縣長徐榛蔚力推花蓮優質年貨，歡迎鄉親踴躍前往感受花蓮濃厚的過年熱鬧歡樂氛圍。

▲▼花蓮年貨大街即將開賣，花蓮縣政府於大禮堂舉辦活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，感謝各鄉鎮市農會全力推廣花蓮最優質的農特產品，讓鄉親挑選採購，今年除了再次與花蓮在地農漁會合作外，更結合花蓮優質的伴手禮業者加入，充滿年節氣氛的花蓮年貨大街，展示花蓮縣各農會一年來對於農友農產品的開發及包裝行銷給鄉親，希冀年貨大街可以讓大家一次購足，吃得安心又健康！

縣府農業處長陳淑雯提到，花蓮年貨大街已是許多鄉親過年前採買年貨伴手的首選，除了滿足購買春節必需品的需求，也讓每位鄉親逛玩年貨大街感受年節氛圍，本次活動召集共計80家攤商共襄盛舉，規劃四大區域分別為：山海戀年菜（知名商店暨年菜區)）、豐富年貨賀彩頭（年貨區）、農鮮合肚慶團圓（農特產區）、賀歲伴禮家家喜（伴手禮區），以經濟實惠的價格展售，一定能讓鄉親買好買滿，現場並設置許多應景藝術裝置，提供民眾盡情拍照打卡，感受滿滿的年節氛圍。

▲▼花蓮年貨大街即將開賣，花蓮縣政府於大禮堂舉辦活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼記者會現場年味濃濃，攤位展示多樣花蓮澎湃年貨。

花蓮縣政府於活動現場打造四個拍照打卡裝置及滿額好禮四重送活動，並與太平洋燈會結合成花蓮最具年節歡樂氣氛的觀光區域，串聯東大門夜市、中華商圈，整合夜市黃金三角，冀望共創繁花盛開的新氣象，迎接嶄新活力滿滿的一整年。

為鼓勵民眾消費，活動現場除了發送限量1500份的折價券紅包，讓民眾盡興購物採買外，更規劃每日滿額好禮多重送。

▲▼花蓮年貨大街即將開賣，花蓮縣政府於大禮堂舉辦活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

好禮第一重：消費滿額抽大獎，民眾凡於會場攤位消費滿250元即可獲得摸彩券及遊戲券各1張，除了每日皆抽出花蓮香港來回機票、花蓮豪華飯店住宿卷、阿思瑪麗景飯店團圓年菜組、農會禮卷外，最終日更加碼抽出Iphone 16、花蓮香港來回機票、花蓮豪華飯店住宿卷及家樂福禮券等多項大獎。
第二重：樂闖遊戲轉好運，每人憑遊戲券可至會場遊戲區進行闖關，體驗時下最受歡迎的棒球體育活動，挑戰成功還能至網紅級超大型扭蛋機玩扭蛋，有機會拿到年貨折價券、年貨大街專屬紅包袋、花蓮蔬菜福袋等限量贈品。
第三重：拍照打卡送好禮，於Facebook或Instagram上發佈限時動態或貼文並標記指定文字，即可獲得限量版2025年貨大街造型杯墊一個。第四重：憑主辦單位戳章即可親子免費暢玩大型氣墊滑梯，讓小孩玩得開心、大人逛得安心。
最後一重：加倍體驗趣，除了延續以往滿額四重送的活動外，今年更推陳出新，規劃多堂花藝體驗課程，民眾凡於會場攤位消費滿500元，即可於活動會場參加體驗課程1次，將美麗的花藝作品帶回家。

▲▼花蓮年貨大街即將開賣，花蓮縣政府於大禮堂舉辦活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚歡迎鄉親踴躍前往感受花蓮濃厚的過年熱鬧歡樂氛圍。

此外，去年首次舉辦的歡樂慶龍年繪畫比賽廣受好評，今年規劃於1月23日至24日在年貨大街現場辦理「2025花蓮太平洋燈會繁花盛開賀新年繪畫比賽」，對象為國小至國中學童，參賽者將有機會獲得年節玩具禮盒，包括樂高玩具組、益智拼圖等小朋友最愛玩具好禮，歡迎家長帶家中小朋友來親子同樂，欣賞畫作投票也有機會獲得大獎，比賽活動預計於1月10日開放線上報名。

相關比賽辦法將公佈於花蓮縣政府農業處臉書https://www.facebook.com/hlgov.agriculture

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