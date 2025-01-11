世運變侏儸紀！200恐龍狂奔超爆笑　陳其邁變呆腦獸頻喊：喘死

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

2025富邦馬拉松今(11日)登場，首日在高雄世運主場館舉行3公里休閒組賽程，緊接是「最速恐龍爭霸賽」。今年參賽者倍增，有230位民眾穿著各種恐龍裝到場參賽，每隻恐龍拔腿狂奔的畫面超逗趣，因為不只要搶鏡，還要比速度，連市長陳其邁也換呆腦獸裝下場體驗，跑完連喊：「要喘死了，真的很喘，要多運動才行。」

▲2025富邦馬拉松今日在世運主場館登場。（圖／記者吳世龍攝）

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「2025高雄富邦馬拉松」由市府運發局主辦、富邦人壽冠名贊助，其中活動備受期待的「最速恐龍爭霸賽」，今日上午於高雄國家體育場戶外草皮舉行，市長陳其邁今日偕同富邦人壽執行副總經理周資宣布開賽後，恐龍大賽熱鬧開戰。

▲參賽者穿著恐龍裝熱身。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，高雄富邦馬拉松受到市民歡迎，也吸引國外好手來參賽，今年總共有43個國家、326位外籍選手參加，意味高雄富邦馬拉松也逐漸打開國際知名度，如同其它國家的城市馬拉松享譽盛名。也感謝跑者熱情響應野性呼喚，今年的最速恐龍爭霸賽，報名人數較去年倍增，來到現場宛如侏羅紀公園，約230隻可愛的恐龍參加比賽。

恐龍變裝競賽賽預賽共分為30組，其中男13組、女17組。參賽者穿著自行準備的恐龍裝來到國體場集結，草皮上一字排開先做熱身，場景彷彿侏儸紀公園。參賽者在鳴笛後拔腿狂奔，衝刺終點，每隻恐龍跑姿型態不盡相同，不只比搶鏡，也比速度，現場笑聲不斷，冠軍可獲得8000元獎金，為全台難得一見的恐龍聚會。

▲陳其邁(橘)、許智傑(咖)換上恐龍裝參賽。（圖／記者吳世龍攝）

▲曾在大港造筏賽事中小贏陳其邁的「FRM台灣獼猴隊」也參賽，誓言要從水上戰到陸地。（圖／記者吳世龍攝）

隨後市長陳其邁、立委許智傑也換上恐龍裝，一起參與最速恐龍爭霸賽，並和之前在大港造筏賽事中小贏他的「FRM台灣獼猴隊」再度一較高下。賽後陳其邁連喊：「要喘死了，真的很喘」，笑稱恐龍路跑真的很有趣，但平時一定要多運動才行，也邀請全台民眾到高雄觀光旅遊，除了有山海河港美麗景致外，更有許多有趣的活動及美食，感受城市魅力與冬日宜人天氣。

▲鳴槍後，陳其邁還發呆沒跑，變成落後。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳其邁(右)、許智傑(左)體驗恐龍裝跑步。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳其邁賽後連喊「快喘死了」。（圖／記者吳世龍攝）

此外，今年賽事特別新增「寵物路跑」，同為為贊助商的高雄中央公園英迪格酒店，總經理李叔咸號召酒店各部門代表參賽，展現寵物友善、城市探索的品牌精神。呼應酒店近期推廣的寵物友善住宿方案，凡預訂豪華精品房以上寵物房型，可享星級主廚操刀的Craft咖啡廳人氣組合晚餐，另外加贈寵物鮮食餐乙份。





▲▼高雄中央公園英迪格酒店打造寵物烏托邦。（圖／英迪格酒店提供）