民眾黨號召小草司法節上街「釘孤枝」　柯建銘：黃國昌自尋死路

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被起訴，歷經3次羈押庭攻防，2日被裁定羈押禁見，民眾黨今（11日）司法節號召支持者到自由廣場前「釘孤枝」討司法正義，也有部分國民黨公職到場力挺。對此，民進黨團總召柯建銘表示，今天是111司法節，黃國昌要上街頭，天大荒謬的事情、自尋死路，111釘孤枝打群架，到底是什麼意思？今天也是光棍節，藍白會走入歷史焚化爐變成光棍黨。

對於憲訴法覆議案後續，柯建銘表示，昨天處理覆議案，自己講得很清楚，民進黨從上到下絕對恪遵憲法，覆議案失敗後行政院當然擇期一定副署、讓總統公告，民進黨不可能做任何違憲的事情，像藍白天天違憲，他們不可能也不想執政，民眾黨主席柯文哲犯貪汙治罪條例，選罷法規定清楚，一審判10年以上就失去任何參選資格，國民黨現在不承認憲法、一心一意要讓台灣和平解放。

柯建銘指出，今天要做三大部分釋疑，有媒體報導，行政院長對於不能來報告表示遺憾，所以政務委員林明昕只是說法律通過前會窮盡是否釋憲等所有可能，那個等於就是暫時處分，請媒體不要誤解往自己想要的方向解讀，引起一些學者批評。

柯建銘表示，林明昕也說可能提預防性權利救濟，民事訴訟法246條將來可能的給付之述，也有預防性權利救濟，但今天是談憲法、公法，不是民事訴訟法，中央法規標準法寫得很清楚，任何法規公告以後都是三天後生效，空窗是不可能的。