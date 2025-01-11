現身「釘孤枝」盼爭取黨主席？　蔡壁如：這時要訴求團結

記者崔至雲／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被起訴求重刑，民眾黨今（11日）司法節號召支持者到自由廣場前「釘孤枝」討司法正義。前立委蔡壁如今日也出席參與活動，媒體問她，是否會有機會上台發言？她說，看主辦單位的安排，「應該是有吧」。媒體也問，還是會爭取黨主席嗎？蔡壁如說，先溝通後再說，這時候要訴求團結。

▲前立委蔡壁如也參加民眾黨釘孤枝活動。（圖／記者崔至雲攝）



民眾黨前主席柯文哲因京華城等案遭到起訴，並再度被羈押，前台中市政顧問、前民眾黨立委蔡壁如跟民眾黨立法案黨團主任陳智菡也互槓，控對方導致柯文哲又被押。

蔡壁如下午現身自由廣場釘孤枝現場，接受媒體聯訪時被問到，是否有機會上台發言？她稱，主辦單位有問她要不要來，所以有幫她安排位子，就看主辦單位的安排，應該是有吧。蔡壁如也說，今天是司法節，她還是講一些比較公允的話，期待司法秉公處理，來現場都是聲援柯文哲，但是這幾天寒流來非常冷，希望大家出門在外要穿暖和一點，流感、麻疹大流行大家要注意群聚運動要勤洗手。

對於柯文哲昨天壓線提出抗告，蔡壁如表示，只能期待司法能做比較公正的判斷，會全力支援跟支持柯文哲，但也要喊話司法單位公正對待這件事。

另，媒體也問到，之前跟小草有些誤會，是否會趁這機會跟小草澄清？蔡壁如稱，證稱、足證、足認很多都是專有名詞，每次遇到社會重大事件，好像都在幫老百姓科普專有名詞，有些誤會就像她在臉書回的日久見人心、路遙知馬力，慢慢他們會很清楚。

蔡壁如又說，拿她20年前跟柯文哲的對話跟mail做文章，但這到底跟京華城有什麼關係，含沙射影，證據力非常薄弱，造成柯文哲的社會性跟政治性死亡，她要做嚴厲譴責。

至於今天是否會跟黃國昌和陳智菡當面溝通，蔡壁如回應，沒有問題，如果有機會碰到的話，之前辦集會她們之間的對話跟互動都沒有什麼問題。媒體也再問，還是會爭取黨主席嗎？蔡壁如說，先溝通完後再說，這時候要訴求團結，中央委員選完後會開始跟各個領袖、各地黨部主委作全面溝通再來做決定。