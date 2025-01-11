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社會 社會焦點 保障人權

SOGO忠孝館周年慶...男專櫃短期打工　偷鑰匙狂搬14萬美妝品

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局敦化南路派出所日前接獲報案，有化妝品專櫃短期工讀生監守自盜，趁機拿著放置各品牌或妝品庫存倉庫的鑰匙，進入倉庫掃貨，當場偷走17款各式化妝品，總價值高達14萬5百元，該員工為短期打工性質，所以在周年慶結束後就離職，店家盤點後發現報警處理，警方在住處逮人還搜出毒品。

警方調查，每年年底都是各大百貨公司周年慶活動，其中SOGO百貨忠孝館也加入行列，其中1個化妝品品牌找來35歲的林姓男子當任短期員工，只負責在周年慶忙碌時來店裡打工，但是林卻監守自盜，拿著倉庫鑰匙趁下班時間，直接進入倉庫行竊，陸續在周年慶期間，偷走多樣商品。

▲▼百貨周年慶短期打工，男專櫃偷走17樣化妝品價值14萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲百貨周年慶短期打工，男專櫃偷走17樣化妝品價值14萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家在周年慶結束後盤點商品，發現共計被林姓男子偷走17樣各式化妝品，且損失金額高達14萬5百元，並且調閱監視器後發現，林男利用工作之便取得倉庫鑰匙，並於下班時間逕自進入倉庫內行竊，且該倉庫擺放各家美妝品牌的庫存商品，讓林直接拿走各式各樣的保養品。

警方追查後發現林姓男子躲藏在新北市住屋處，當場查扣數樣專櫃保養品，另外又發現林嫌屋內藏有安非他命吸食器、殘渣袋以及一粒眠液體等違禁品。全案詢後依刑法竊盜、《毒品危害防制條例》移送台北地方檢察署偵辦，並持續追查毒品來源。

▲▼百貨周年慶短期打工，男專櫃偷走17樣化妝品價值14萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

大安分局呼籲，施用毒品殘害一生，且年關將近，為防範宵小蠢動，民眾應加倍留意自身財物，並確保門戶鎖鑰均可正常使用。警方將持續針對出入複雜場所嚴加巡查，以維護人民身家安全。

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