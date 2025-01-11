扁馬遭司法調查藍綠未曾發動遊行　黃國昌酸王婉諭：活在哪個時空？

▲民眾黨代理主席黃國昌針對向司法不公「釘孤枝」集會受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）司法節號召支持者到自由廣場前「釘孤枝」討司法正義，對此，時代力量黨主席王婉諭譴責，指民眾黨、國民黨為了一黨之私，無差別汙衊司法。對此，黃國昌反酸，「說民進黨的陳水扁案或國民黨的馬英九案，藍綠兩大政黨都沒有聲援？她是活在哪一個平行時空中？」

王婉諭表示，司法不再是一個人或一個政黨所控制，可以提起批判，但萬萬不該不倫不類貼上黨國司法標籤。過去前總統陳水扁、馬英九都在卸任後被司法調查，但民進黨跟國民黨不會傾全黨之力發動大遊行，民進黨跟國民黨不敢做的事，民眾黨正在做。

針對王婉諭的質疑，黃國昌說，時代力量對於台灣司法改革的演進史可能要重新回去補補課，「說民進黨的陳水扁案或國民黨的馬英九案，藍綠兩大政黨都沒有聲援？她是活在哪一個平行時空中？」

另外，國民黨中央、黨團都有立委來聲援，黃國昌表示，對於國民黨的朋友也一起站出來，響應這個「還我司法正義」的活動，民眾黨表示深深感謝。

黃國昌說，在目前對抗民進黨這個綠色威權的恐怖統治下，台灣人民不分黨派都應該要團結在一起，「站出來要求賴清德不要繼續把手伸到司法當中，還給我們一個純淨、獨立的司法，這樣才能給所有人民真正的公平正義」。