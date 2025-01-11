柯文哲關4個月「講話卡卡」似失智前兆　陳佩琪不捨黃國昌感同身受

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，妻子陳佩琪日前發文稱柯文哲短暫交保那幾天，已經不像過去認識的人，像個失智前兆的老人，「 詞語卡卡，舌頭打結，對此，民眾黨代理主席黃國昌今（11日）被問及此事時，先停頓了一下後表示，陳佩琪看到先生被關押這麼久，心理的焦慮不捨大家都能感同身受；他說，希望能夠早日接出柯，「相信柯驚人的毅力、耐力，會很快恢復到以前一樣的狀態」。

黃國昌說，一個人被羈押了這麼久，陳佩琪看到先生被關押這麼久，作為妻子心理的焦慮、不捨跟難過，「我們大家其實都能感同身受」，此時此刻最重要的，就是希望賴清德政府，請把政治黑手、髒手拿出來。

黃國昌指出，已經被關押4個多月的柯文哲，如果檢察官還找不到充分的證據起訴他的話，台灣人民對於目前民進黨政府對柯文哲透過這種押人取供的方式，是完全沒辦法接受。

最後，黃國昌說，希望能夠早日接出柯文哲，「我相信柯驚人的毅力、耐力，會很快恢復到以前一樣的狀態」。

另外，針對黨主席補選議題，黃國昌則避談，強調今天111最重要的目的，就是人民對於綠色威權站出來發出怒吼，要求賴清德還給台灣人民應該有的司法正義。

黃國昌強調，「就黨務部分，真的等到今天活動完以後再來說」。但他也強調，柯文哲對民眾黨所具有的意義、立下的原則，所代表的精神，不僅僅是他 自己，對全體黨公職、支持者而言，大家都認為柯文哲是民眾黨「我們永遠的主席」。