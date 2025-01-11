賴清德、韓國瑜16日「和解咖啡」　綠委讚很大善意：盼化解朝野僵局

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德預計16日上午，將與此次川普總統就職典禮訪團，包含韓國瑜院長及朝野立委代表，行前見面會談，外界譽為是喝「和解咖啡」，此次訪團代表立委陳冠廷今（11日）表示，這是一個很好對話開始，尤其經過這一個會期，如果有機會能讓總統跟國會對話，讓總統立法院之間能夠有一個溝通的橋樑，這都是非常大的一個善意，也是朝野友善對話的第一步，期盼能化解目前的僵局。

賴清德1日發表元旦談話，針對朝野僵局如何化解，賴清德表示，自己已經派立法院長韓國瑜擔任特使團長，前往美國參加川普總統就職典禮，而出發前，打算邀請朝野特使團喝咖啡聊一聊。近日也確定成局，賴清德預計16日上午，將與此次川普總統就職典禮訪團，包含韓國瑜院長及朝野立委代表，行前見面會談。

陳冠廷表示，賴總統這一次邀約出訪的訪團成員，包含朝野三黨的立委，還有韓院長一同到總統府會晤，這是一個很好對話開始，尤其經過這一個會期，無論是憲訟法或是財劃法等修法的衝突，這將是一個契機，那特別這一次參加川普總統的就職典禮，台灣需要對外一致，對外團結。

陳冠廷指出，如果有機會能讓總統跟國會對話，讓總統立法院之間能夠有一個溝通的橋樑，這都是非常大的一個善意，也是朝野友善對話的第一步，也期待能透過此次的會面化解目前的僵局。

綠委賴瑞隆表示，賴清德邀請韓國瑜跟出訪團餐敘，一方面是交換出訪意見，同時也達到和解咖啡效果，希望賴清德跟韓國瑜能夠交換意見，對立法院一些亂象取得共識、做出處理，這是好的開始，賴清德已經遞出橄欖枝，也希望韓院長跟國民黨能夠接到，一起和解，為國家長遠發展共同努力。