國人每天平均遭詐4億！　藍委嗆賴清德：真的有在打詐？

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前曾喊「打詐視同作戰」，國民黨立委許宇甄質疑，賴清德真的有認真打這場戰役？詐騙案件、受損金額加劇，賴政府打詐成績慘不忍睹。112年全台詐騙案件37,984件，財損金額88.7億元；113年7-12月「打詐儀表板」統計顯示，詐騙案件多達11萬2,521件，財損金額高達727億7,226萬元，換算下來，國人平均每天被詐騙4億元。

許宇甄指出，114年度行政院編列打詐經費73億元，是113年的五倍，但民眾的財損卻與日俱增。這筆巨額經費被用來補助電信業者購買設備、擴充軟硬體設施，以及高達2.3億元的媒體廣告。政府編列高額還是沒能解決問題，防詐成效卻讓國人感到失望悲觀，可見打詐沒能抓住重點，也沒找出根本問題，若無法殲滅詐騙集團，台灣就難以洗刷詐騙王國惡名。

許宇甄批評，國人對於一天到晚接到詐騙電話、詐騙簡訊、網路詐騙訊息深惡痛絕；詐騙手法日新月異，從社群媒體到遊戲廣告，甚至結合人工智慧與虛擬貨幣交易，詐騙資訊已無孔不入，其中最多資訊來自社群媒體和網路，假投資詐騙已連續三年蟬聯詐欺財產損害金額第一名，國人因此損失慘重，對政府的不滿與日俱增，紛紛將矛頭指向主責「通訊流」打詐的數發部，數發部因而被國人認為是打詐工作「最顧人怨」、「最沒路用」的「飯桶」部。

許宇甄怒批，詐騙訊息滿天飛，無辜民眾持續受騙遭罪，不僅許多年輕人遠赴海外加入詐騙集團，甚至還有高階警官、律師也因利益誘惑淪為共犯；百億詐騙洗錢嫌犯林秉文被賴政府縱放，還能在臉書發文嗆立委、挑戰司法，法務部對此卻束手無策，當詐騙洗錢者都能如此囂張跋扈、逍遙法外，難怪台灣司法會淪為笑柄。

許宇甄提醒，每個數字都代表一個被害者、一個家庭，損失的錢是他們一輩子的努力，還有人因為被詐騙而逝去生命；國人不需要賴政府一再提出複雜的打詐口號，請拿出對策，嚴懲詐騙。

許宇甄呼籲，請行政院長卓榮泰正視如此難堪的數據，打詐才需要你「再接再厲」。卓榮泰應找數發部長黃彥男一起召開記者會，先向國人道歉，再說明如何改進打詐方案，並立下軍令狀承諾會有效遏止網路詐騙，若無法完成目標，應負起政治責任辭職下台。

許宇甄強調，要跟詐騙集團打仗打得不是錢糧，還要鬥智、鬥力，更需要公部門與私人企業共同合作，跟上科技趨勢，研擬良善對策，才能把打詐工作徹底做好；只要機關能找出好方法，國民黨團會支持能讓國人有感的打詐政策與預算，但絕不容許民進黨政府藉此挪用資源、養網軍。若預算只是為了消耗財政，毫無實際效果，國民黨團則一毛錢都不會給。

