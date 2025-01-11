王鴻薇點名罷免蘇巧慧、張宏陸　當事人反擊：人民不會接受

▲蘇巧慧、張宏陸於板橋接雲寺發放春聯活動。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨團總召柯建銘日前宣稱要罷免41席國民黨區域立委，藍委賴士葆反嗆黨團決議要罷免綠營38席區域立委反制，王鴻薇則稱鎖定綠委蘇巧慧、張宏陸、吳思瑤、吳沛憶等人。對此，蘇巧慧今（11日）受訪時表示，她和張宏陸都受到鄉親都肯定，相信人民不會接受罷免優秀的立委。張宏陸則指出，尊重對方說法，但老天有眼，不會讓為國家做事的立委受到不公平待遇。

蘇巧慧、張宏陸今上午赴板橋接雲寺參香祈福，也接受媒體聯訪，對於近期憲訴法修正，蘇巧慧表示，相關修法激怒人民、學界、實務界，只要對法律有基本認識，都不會認同藍白踐踏民主憲政制度，自己也是律師出身，很痛心在立院見證憲政被破壞的一刻。

蘇也強調，國民黨跟民眾黨最害怕的就是民意反撲，希望有更多人可以站出來，告訴藍白立委，他們在做的是摧毀台灣民主憲政，拜託回頭是岸。

至於被點名罷免，蘇巧慧表示，自己跟張宏陸都在新北市服務第三屆，在公督盟評鑑都是優秀立委，鄉親也肯定地方建設。蘇強調，人民不會接受要罷免優秀的立委，反而是國民黨立委仗著人數優勢通過種種踐踏民主的法案，台灣人都不希望看到，國民黨才應該重視民意調整方向。

張宏陸則指出，老天自有安排，他們盡心盡力為台灣做事，相信老天不會讓愛台灣的立委受不公平對待。張也表示，他個人認為罷免不是解決問題方式，但民間自主都尊重，現在環境要像民主國家解散國會改選，更符合民主精神，日本最近也剛改選。

