海巡去年截獲10億安毒！美方提供情資設備　卓榮泰：台灣會迎頭趕上

▲行政院長卓榮泰出席「緝獲金星輪走私第二級毒品安非他命案」記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

獅子山共和國籍貨輪「金星輪」去年8月載著529公斤、市值超過10億的二級毒品安非他命來台，在接獲美方提供的情資後，高雄海巡隊冒著惡劣海象出擊查緝。行政院長卓榮泰今（10日）南下慰勉有功人員，強調本案凸顯「合作」的重要性，除了檢、警、調、憲、關務、海巡等彼此合作外，更感謝美國緝毒局夥伴在先進專業設備上的協助，台灣也會迎頭趕上，投入更多預算強化相關緝毒設備與人員訓練。

卓榮泰表示，此次毒品查緝能有如此豐碩成果，彰顯三項重要意義。首先，海巡弟兄姐妹工作相當努力，在事前做了許多準備工作，尤其在海象不佳情況下，兩船隨時都有可能發生碰撞，執行登船檢查確實冒著極大的生命危險，但大家仍不畏艱難，站在第一線守護海疆、執行海上治安與緝毒工作，同時也保護我國漁民作業安全，及時提供救援協助，他要致上最深的感謝，也希望大家在執行任務時，以安全作為最優先考量。

其次，卓榮泰說，他從大家積極投入緝毒行動中，看見每位海巡同仁對生命安全與尊嚴的重視。本次緝毒行動成功攔截529公斤二級毒品安非他命，市值超過10億元，若這些毒品不幸流入市面，將對無數國人、年輕人和下一代造成健康危害，並影響整體社會治安甚鉅。

第三，卓榮泰強調，本案凸顯「合作」的重要性，不僅檢、警、調、憲、關務、海巡等「六大反毒治安的守護神」彼此相互合作，更感謝美國緝毒局夥伴們在先進專業設備上的協助，台灣會持續迎頭趕上，未來4年政府將再投入150億元推動第三期「新世代反毒策略行動綱領」，以最務實的方式強化相關緝毒設備與人員的專業訓練，負起應有的責任，與全世界民主夥伴共同分擔維護區域安全的責任。

卓榮泰說，此次緝獲的金星輪，船上共有9名緬甸籍船員，經偵訊後，向高雄地院聲請羈押，全數羈押獲准，感謝司法公正的裁定，對執法同仁的士氣帶來莫大鼓舞。

「面對犯罪集團不斷翻新犯罪手法，反毒工作亦應與時俱進。」卓榮泰提醒，農曆春節將至，不法分子恐趁機從事非法勾當，請檢、警、調、憲、海巡、關務等執法機關提高警覺，全力防範，並運用最新的方式、最堅強的部隊、最好的設備，來回應國人對治安的期待，確保國人安心過年，「只要所有執法人員努力在前線工作，政府一定會做大家的後盾」。

海洋委員會主委管碧玲表示，未來將籌補預算，精進海巡查緝設備及人員訓練，做到卓院長所提的「我們會跟全世界民主國家共同分擔責任，要用最好的設備因應國人的期待」，讓台灣成為扮演國際反毒、緝毒責任的重要角色。