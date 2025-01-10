川普自爆：正安排與普丁會面！　克里姆林宮證實

▲普丁（左）與川普（右）有望在川普上任後會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，他與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正安排見面，但川普未透露兩人會談的時間表。

路透社報導，川普將於本月20日重返白宮，這讓各方對透過外交手段結束俄羅斯與烏克蘭戰爭燃起希望，但基輔也擔心，快速達成和平協議，可能會讓烏克蘭付出高昂代價。

川普的顧問已提出結束俄烏戰爭的建議，實際上在可預見的未來，烏克蘭大片地區可能會被割讓給俄羅斯。

川普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與共和黨籍州長們會晤前說：「他希望見面，我們正在安排。」

川普談到俄烏戰爭時說：「普丁總統希望見一面。他甚至曾公開這麼說，我們必須結束這場戰爭。那真是一場血腥混亂。」

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國民主黨籍總統拜登（Joe Biden）領導的政府已承諾向烏克蘭提供超過1750億美元的援助，其中包括逾600億美元的安全援助。

然而，目前尚不確定未來在川普領導下，美援是否會繼續以相同步調進行；川普曾表示，他希望趕快結束戰爭。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天稍早表示，川普希望雙方聯繫，普丁歡迎，但目前沒有正式要求。培斯科夫說，先等川普上任可能更恰當。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）曾說，川普可能在這場戰爭的結果扮演決定性角色，也可能有助於阻止普丁行徑。