韓國旅遊「必買1神物」　一票台人大推：幾波寒流都有夠暖

▲原PO大推韓國棉被必買。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（9日）越晚越冷，明後天北部低溫將下探7至8度，民眾務必做好保暖措施。一名女網友直呼，去韓國好奇買了一條棉被，意外發現超舒服，趁回國前還要再買幾件。文章引發大票網友認證，「我買了四季被，最近的寒流都靠它」、「台北幾波寒流都有夠暖，也沒額外加被子！」

一名女網友在Dcard表示，去了一趟韓國旅遊，好奇在當地買一件四季棉被，實際帶回去飯店睡覺，讓她驚呼「一起床我真的受不了欸！超舒服的」，想趁回國前，再買其他款式回台過冬，「真心推薦大家來韓國都要買棉被！」

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文章曝光後，有網友卻質疑反問，「韓國棉被有什麼特別的嗎？」「想請問價格跟好蓋的原因，差異是什麼地方？」「現在很多被子可以丟機洗吧，看不出有跟風買韓國被的必要」。

有人則回，「真的特別好用又便宜，還能直接丟洗衣機洗，洗不壞也不重，剛打開時有沒有什麼怪味，CP值完全爆表」、「1.花色很符合我的美觀、2.比台灣百貨公司或者網紅團購便宜、3.丟洗衣機洗不會壞、4.親膚、5.是消耗品多看看多買買也沒關係」。

關於價格部分，網友認為不貴又舒服，「一條1000多元，很親膚的莫代爾材質很輕，但我覺得台北冬天單蓋四季被不夠暖，我自己習慣蓋重重的被子才有安全感，這種太輕的感覺像沒蓋到，不過夏天蓋是蠻適合的」、「去年去韓國玩帶了冬被+涼被回來（大概一件2000&800元台幣左右），冬被很輕、可以丟洗衣機洗，很保暖，我超級怕冷，除了夏天熱到不行才會蓋涼被，平常也是蓋有厚度的棉被，目前蓋+吹暖氣先暖被+刷毛床單是可以的」、「一條2000元，用到現在真的不後悔，台北幾波寒流都有夠暖，也沒額外加被子」。

還有其他網友直呼，「而且店員會講中文的不少，還能寄回家，床單枕頭套組一起買更好」、「我買了四季被，最近的寒流都靠它，不過我有在吹暖氣的習慣，有吹暖氣的人可以考慮一條四季被」、「買了一條回來，發現真的很好睡，才明白大家在那推什麼，真心好睡又不貴，當然台灣可能也有一樣的品質，但我目前是還沒遇到」、「我同事去韓國直接帶八條棉被回來送親友」。