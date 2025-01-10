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暴風雪襲濟州島「168航班被迫取消」　近萬旅客滯留

記者張方瑀／綜合報導

南韓迎來今年入冬以來最強寒流，甚至連濟州島都出現暴風雪，瞬間最大風速達到每秒20公尺。除了陸上交通以外，機場也遭受嚴重影響，共有168個航班因天氣惡劣被迫取消，上萬名旅客滯留當地。

根據《韓聯社》報導，受到強烈寒流和暴風雪影響，濟州地方氣象廳指出，目前濟州島山區已發布大雪警報，除了南部地區以外，全島皆在強風範圍之內。截至10日上午6時，漢拏山累計積雪量達71.3毫米、三角峰為66.7毫米。

氣象廳預測，從10日至12日的3天內，濟州山區將再降下5至20毫米的雪，中山間地區預計為3至8毫米，濟州沿海地區則為1至5毫米。目前漢拏山全面禁止入山，中山間道路路面結冰，部分路段禁止車輛通行。

▲▼濟州島降下大雪，圖為2023年降雪情況。（圖／達志影像）

▲濟州島降下大雪，圖為2023年降雪情況。（圖／達志影像）

根據濟州消防安全本部的消息，9日傍晚6時2分，在濟州市涯月邑小吉里等地共發生6起車輛打滑等交通事故，以及3起因積雪導致車輛受困的事件。

氣象廳指出，當地10日瞬間風速超過每秒20公尺，山區更可達每秒25公尺以上；濟州附近海域的浪高達2至4公尺，這也連帶影響到濟州國際機場航班起降作業。

在暴風雪的影響下，原計劃運行的393個航班中，有168個取消，包括國內航線的157個及國際航線的11個航班，造成近萬名旅客滯留。

此外，海上風浪警報生效，部分航線的客輪運行受到管制，包括連接濟州與珍島的聖塔莫尼卡號等。相關人員強調，「惡劣天氣可能導致航班和客輪延誤或取消，建議航空或船舶交通的旅客提前確認運行資訊。」

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