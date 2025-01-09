女律師曬同婚照獲2.9萬讚！他問：輪流裝姊夫互動　被轟爆還提告

▲女律師公開同性婚美照，不但遭男網友留言戲謔，還被男網友控告恐嚇。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

葉姓女律師去年在社群平台公布結婚喜訊，秀出自己與同性配偶的婚紗照，張姓男子留言「結婚後，是輪流裝姊夫互動？」，葉女回文提醒「網路言語性騷擾也可能被處罰、以及負擔民事責任的喔！」，張男聲稱害怕挨告，因此控告葉女涉嫌恐嚇。台北地檢署認為，張男不反省引起網友撻伐的原因，反而提告的行為實非可取，處分不起訴。

葉姓女律師在2024年8月3日在Threads帳號上貼出與配偶的美照，發文表示客戶問她「老公高嗎？」，葉女回應「很高阿，有178公分！」、「至於誰才是老公的部分，就不用特別澄清的吧」，貼文累計2.9萬個讚，眾多網友恭喜祝賀，稱讚照片兩位主角都很美，張姓男網友卻留言：「好奇問一下，百合結婚後，是輪流裝姐夫互動？｣

張男發言引起反彈，有網友問：「是出生的時候腦子忘記生到嗎？」、「好奇問一下，您的屌長在腦子上嗎？」、「藉著好奇行騷擾之實，笑死人」、「真是令人噁心的傢伙」，事主葉姓女律師則是平淡回覆：「網路言語性騷擾也可能被處罰、以及負擔民事責任的喔！」葉女並貼出《性騷擾防治法》相關條文。

沒想到張男竟提告指出，葉姓女律師懂法律，貼出法條讓不懂法律的他心生畏懼，張男除控告葉姓女律師涉嫌恐嚇，另外控告9名網友涉嫌公然侮辱，但檢察官檢視Threads上留言串，認為葉姓女律師的回文只是告知性騷擾的定義及責任，並沒有加害生命、身體、自由、名譽等言語或動作，與恐嚇罪構成要件不符。

檢察官指出，這場網路糾紛起因於張男自己留言讓人感覺不舒服，張男不去想一想招致眾多網友留言撻伐的原因，卻逕自認為所有讓他感到不快之留言均構成犯罪，並率而對所有留言人提出妨害名譽、恐嚇等告訴，實非可取，最後以罪嫌不足為由，處分不起訴葉姓女律師。至於其他挨告侮辱的網友，因未能查到帳號使用者身分，全部予以簽結。