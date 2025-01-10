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新人沒禮貌！她傻「2000年後小孩都這樣？」　網逆風：不分年齡

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO直呼，新人講話沒禮貌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「 2000年後的小孩都是這樣嗎？」一名女網友透露，第一次帶新人外出洽公，卻發現對方沒禮貌，「簡單來說就是沒有邊界感！」文章曝光後，全場網友吵翻，「領多少錢做多少事啊，哪管你那麼多」、「有禮貌的反而會被欺負，反而輕鬆自在的面對同事才比較沒有距離感，是你太嚴肅了吧老人」。

一名女網友在Dcard表示，最近來了一位新同事，因為還是菜鳥懂得不多，主管沒有交辦業務，只分配對方跟著原PO外出洽公。

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起初，原PO抱持著教導新人的態度，殊不知一路上兩人對談，發現新人超級沒禮貌，「問問題會讓人不舒服的感覺，簡單來說就是沒有邊界感！」

原PO也想起上一份工作，同樣遇到2000年後出生的新同事，想法談吐與這一位菜鳥一模一樣，同樣都是畢業新鮮人，沒有任何職場的洗禮。對此，原PO不禁拋問「2000年後的小孩都是這樣嗎？」

底下網友反擊力挺，「我反而都是遇到老鳥一直問隱私問題」、「我也2000後但不會這樣，沒禮貌是個人家庭教育問題，請勿一竿子打翻一條船，也許貴公司可以重新篩選履歷，畢竟什麼樣薪資可以決定什麼樣的人」、「領多少錢做多少事啊，哪管你那麼多」、「當你說00後是不是『都』怎樣的時候，你已經變成那種倚老賣老的人了」、「不只2000年後，40幾歲的新人也很沒禮貌」、「是要什麼邊界感，大家不都同事」、「有禮貌的反而會被欺負，反而輕鬆自在的面對同事才比較沒有距離感，是你太嚴肅了吧老人」、「跟年次沒關係，沒水準的人不分年齡」。

也有網友出聲緩頰，「有沒有考慮直接告訴新人，你認為他們說話的方式，讓你不舒服，加上你都說他們是第一份工作了，那肯定有很多需要學習的，那自認為是前輩的你，何不教導他們呢」、「我1993年，雖然不能以偏概全，但我也注意到我們單位上的新人比較沒禮貌」、「那還是看個人吧...我們公司也有一個2000年的妹妹，也是第一份工作，反應很快、工作能力也很好」。

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關鍵字：

2000年後新人菜鳥沒禮貌邊界感同事

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